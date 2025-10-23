TPHCM mở 6 tuyến xe buýt điện ở Côn Đảo cuối năm nay

Nội dung trên được Sở Xây dựng TPHCM nêu trong báo cáo về phương hướng, nhiệm vụ phải hoàn thành trong 3 tháng cuối năm 2025.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM cho biết, Công ty Cổ phần Tập đoàn Côn Đảo (đơn vị vận tải) sẽ vận hành 6 tuyến xe buýt điện. Trong đó, tuyến B-01 có cự li 17,1km, kết nối thẳng từ sân bay Côn Đảo đến trung tâm đặc khu.

Một góc sân bay Côn Đảo (Ảnh: Thiên Di).

5 tuyến còn lại gồm: tuyến B-02 (kết nối các trục đường trung tâm); B-03 (trung tâm đặc khu - cảng Bến Đầm); B-04 (phía tây bắc - trung tâm đặc khu); B-05 (phía đông nam - trung tâm đặc khu) và tuyến TB-01 (kết nối các danh lam, thắng cảnh).

Các tuyến xe sẽ chạy với tần suất trên 100 chuyến mỗi ngày (mỗi tuyến có 4-8 xe). Doanh nghiệp sẽ sử dụng dòng xe buýt điện 28-60 chỗ, vận hành theo hình thức không trợ giá.

Từ nay đến cuối năm, Sở Xây dựng TPHCM tiếp tục phối hợp với các đơn vị triển khai mở rộng việc lắp đặt trạm sạc điện; hoàn thành hướng dẫn kỹ thuật thiết kế, xây dựng, quản lý và vận hành trạm sạc xe buýt điện trên địa bàn.

Khu vực Côn Đảo chưa có tuyến xe buýt công cộng. Việc đi lại của người dân và du khách chủ yếu thông qua xe cá nhân, taxi hoặc xe hợp đồng.

Dự thảo đề án Kiểm soát khí thải phương tiện giao thông TPHCM định hướng thiết lập vùng phát thải thấp tại Côn Đảo và Cần Giờ. Trong đó, giải pháp kỹ thuật tại Côn Đảo là kiểm định khí thải phương tiện và mở mới 6 tuyến xe buýt điện phục vụ người dân.

Trong chuyến làm việc tại đặc khu Côn Đảo ngày 25/7, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cũng đề nghị Sở Tài chính và Sở Xây dựng lập kế hoạch tổng thể phát triển Côn Đảo giai đoạn 2030-2050 trên nền tảng xanh, sinh thái.