Tranh luận đề xuất đánh chìm xác tàu tạo điểm lặn biển cao cấp ở Côn Đảo

Đầu tháng 8, công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Amadive gửi văn bản cho Sở Du lịch TPHCM đề xuất đề án đánh chìm xác tàu Sheng Li để tạo điểm lặn biển cao cấp ở Côn Đảo.

Đánh chìm tạo điểm lặn biển cao cấp

Trao đổi với Dân trí, Ngô Tuấn Tú, giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Amadive cho biết, công ty đã gửi văn bản đề xuất lên Sở Du lịch TPHCM và UBND TPHCM về việc lập đề án đánh chìm xác tàu Sheng Li để khai thác tour lặn biển cao cấp ở Côn Đảo.

Theo ông Tú, dự án này không chỉ góp phần thu hút du khách trong và ngoài nước mà còn thúc đẩy phát triển du lịch xanh, hướng tới trải nghiệm gắn kết với thiên nhiên tại đặc khu Côn Đảo.

Điểm lặn xác tàu sẽ trở thành sản phẩm du lịch độc đáo, khác biệt, phục vụ phân khúc khách hàng cao cấp, từ đó mở rộng dư địa tăng trưởng và tạo thêm việc làm chất lượng cho người dân địa phương.

Tàu Sheng Li ở Côn Đảo (Ảnh: T.T).

"Hiện các nước trong khu vực Đông Nam Á như Malaysia, Indonesia, mô hình lặn biển khám phá xác tàu chìm dưới đáy biển rất thu hút khách.

Những tour lặn biển, khám phá các xác tàu rất thu hút du khách quốc tế, du khách cao cấp", ông Tú chia sẻ.

Đại diện nhà đầu tư giải thích, ngoài giá trị du lịch, xác tàu chìm sẽ đóng vai trò như một rạn san hô nhân tạo, là nơi trú ẩn và sinh sản của nhiều loài sinh vật biển, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học.

Việc hình thành điểm lặn mới cũng giúp giảm áp lực khai thác lên các rạn san hô tự nhiên, tạo điều kiện để chúng phục hồi và phát triển bền vững.

Ông Tú nói thêm: “Nếu được chấp thuận như đề xuất, công ty sẽ có kế hoạch, tổ chức vệ sinh sạch sẽ con tàu để đảm bảo không bị ô nhiễm cho môi trường xung quanh. Sau đó, công ty sẽ kéo tàu tới vùng biển đã khảo sát để đánh chìm, tạo môi trường cho các sinh vật biển phát triển”.

Sở Du lịch TPHCM sẽ họp với nhiều sở, ngành

Ngày 12/8, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TPHCM, cho biết đơn vị đã nhận được văn bản đề xuất của Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Amadive về ý tưởng đánh chìm xác tàu tạo điểm lặn biển cao cấp.

Theo bà Hoa, sau khi nhận được văn bản, Sở Du lịch TPHCM đã có văn bản góp ý, tham vấn gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM.

Sở đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường khảo sát, kiểm tra, cập nhật, đánh giá và dự báo về địa điểm đánh chìm với diện tích vùng nước đã quy hoạch và khả năng ảnh hưởng của việc đánh chìm tàu và phục vụ du lịch trong thời gian tới.

Ngoài ra, cần có kế hoạch giám sát, cập nhật chất lượng vùng nước biển, đảm bảo không bị ô nhiễm đến các khu vực xung quanh, và khả năng ảnh hưởng đến vùng nước các bãi tắm phục vụ du lịch trên địa bàn đặc khu Côn Đảo.

Côn Đảo thu hút rất đông khách du lịch (Ảnh: Đăng Côn Đảo).

"Sở Du lịch sẽ sớm tổ chức cuộc họp với các sở, ban ngành liên quan để nghe ý kiến, phân tích, góp ý về ý tưởng đề xuất của doanh nghiệp. Sau đó đơn vị sẽ tổng hợp và có văn bản tham mưu xin ý kiến chỉ đạo từ UBND TPHCM", bà Hoa thông tin.

Trước đó, vào năm 2023, tàu Sheng Li trôi dạt tự do, được lực lượng chức năng kéo về, neo đậu tại cảng Hải đội R33 (Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 3, đóng quân tại đặc khu Côn Đảo) chờ xử lý.

Tháng 8/2024, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ ban hành kế hoạch di dời tàu đến neo đậu tại khu neo đậu tại khu tránh trú bão Côn Đảo. Trong thời gian neo đậu, tàu Sheng Li trở thành một điểm check in, chụp hình của nhiều bạn trẻ người dân địa phương và khách du lịch khi đến Côn Đảo.

Tháng 5 vừa qua, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây đã phê duyệt giá khởi điểm 1,7 tỷ đồng để tổ chức bán đấu giá tài sản là tàu Sheng Li. Giá khởi điểm nêu trên là giá theo hiện trạng tàu đang neo đậu tại Côn Đảo, không bao gồm thuế giá trị gia tăng và các phí, lệ phí khác.