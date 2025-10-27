TPHCM triển khai đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đặc khu Côn Đảo

UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo đến năm 2045. Kế hoạch nhằm cụ thể hóa đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch đã được Thủ tướng phê duyệt ngày 26/6.

Theo đồ án đã được Thủ tướng phê duyệt, Côn Đảo được định hướng thành khu du lịch quốc gia, phát huy giá trị văn hóa - lịch sử - tâm linh đặc sắc; dịch vụ du lịch sinh thái biển đảo chất lượng cao với hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại, có thương hiệu và sức cạnh tranh với khu vực và quốc tế.

Đặc khu Côn Đảo được định hướng chú trọng phát triển dịch vụ du lịch trên cơ sở bảo vệ tài nguyên (Ảnh: Thiên Di).

Đồ án cũng nêu nhiệm vụ bảo tồn, phát huy giá trị của hệ sinh thái đa dạng rừng, biển, đất ngập nước của Vườn Quốc gia Côn Đảo theo hướng bền vững; tổ chức hài hòa không gian phát triển dân cư, du lịch, di tích lịch sử - văn hóa và vườn quốc gia; bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Trên cơ sở đồ án đã được phê duyệt, UBND TPHCM yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND đặc khu Côn Đảo xây dựng kế hoạch của từng đơn vị, đảm bảo phù hợp định hướng phát triển theo quy hoạch chung.

Trong đó, các đơn vị cần chú trọng phát triển dịch vụ du lịch, dự án hạ tầng kỹ thuật khung, các công trình đầu mối được xác định trong đồ án nhằm nâng cao chất lượng khu dân cư đô thị, nông thôn, thu hút khách du lịch, phát triển kinh tế - xã hội trên cơ sở bảo vệ tài nguyên.

Theo kế hoạch, giám đốc các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND đặc khu Côn Đảo được giao triển khai thực hiện, đảm bảo đưa các nội dung quy hoạch vào thực tế, phục vụ kinh tế - xã hội của địa phương.

UBND TPHCM giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc làm đầu mối theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch này. Quá trình thực hiện kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh, các cơ quan, đơn vị báo cáo gửi Sở Quy hoạch - Kiến trúc để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố xem xét, chỉ đạo.