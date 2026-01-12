Cháu dùng cuốc đánh chú ruột 81 tuổi tử vong

Ngày 12/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Quảng Ngãi) đã tạm giữ hình sự ông Phạm Quyền (44 tuổi, trú tại xã Bình Chương, tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra hành vi giết người. Nạn nhân trong vụ việc là ông P.Q.Đ. (81 tuổi), chú ruột của ông Quyền.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 8/1, người dân phát hiện ông Đ. nằm bất động trên đoạn đường trước nhà tại thôn Thạch An (xã Bình Chương). Vùng đầu ông Đ. có nhiều vết thương lớn.

Hiện trường vụ án mạng (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ngãi).

Công an xã Bình Chương đã đưa ông Đ. đi cấp cứu, đồng thời khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ việc.

Qua điều tra, công an xác định Phạm Quyền là kẻ gây án. Đối tượng này khai nhận trong quá trình làm đường bê tông đã xảy ra mâu thuẫn với ông P.Q.Đ.. Trong lúc bực tức, Quyền đã dùng cuốc đánh liên tiếp vào người và đầu chú ruột rồi bỏ đi. Bị đánh, ông Đ. ngã xuống đường bất tỉnh.

Ông Đ. được chẩn đoán bị chấn thương sọ não, gãy xương sườn. Nạn nhân tử vong sau 2 ngày được điều trị tại bệnh viện.