Rao bán cây cau giống ảo trên mạng, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Ngày 12/1, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trịnh Văn Dương (SN 1997, trú tại xã Đại Đồng, tỉnh Nghệ An) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Trịnh Văn Dương nảy sinh ý định lừa đảo do không có tiền tiêu xài cá nhân. Đối tượng này đã tạo lập các tài khoản mạng xã hội để rao bán cây cau giống không có thật. Khi có người mua, Dương yêu cầu chuyển tiền đặt cọc, sau đó cắt đứt liên lạc để chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Trịnh Văn Dương bị bắt tạm giam (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Khoảng tháng 10/2024, Dương đã tạo tài khoản Facebook "Vườn Cau Xanh" và Zalo "Vườn Cau", kèm theo số điện thoại liên hệ. Trên các nền tảng này, đối tượng đăng tải hình ảnh và quảng cáo bán cây cau giống với nội dung không có thật. Khi có khách hàng liên hệ, Dương yêu cầu đặt cọc 10-20% giá trị đơn hàng và chuyển tiền vào tài khoản cá nhân.

Điển hình, vào năm 2024, chị N.T.T. (SN 1989, trú tại phường Nam Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng) liên hệ mua 5.000 cây cau giống với giá 7.000 đồng/cây. Dương yêu cầu chị T. đặt cọc 5 triệu đồng. Ngay sau khi nhận được tiền, Dương đã chặn liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ số tiền đặt cọc.

Quá trình mở rộng điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng xác định Trịnh Văn Dương đã sử dụng thủ đoạn tương tự để lừa đảo hàng chục bị hại khác, với tổng số tiền chiếm đoạt ước tính lên đến hàng trăm triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các vụ việc liên quan. Đơn vị này cũng thông báo những ai là bị hại trong vụ án liên hệ để phối hợp giải quyết theo quy định của pháp luật.