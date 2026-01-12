Lâm Đồng khánh thành 17 căn nhà tặng người dân trước Tết Bính Ngọ

Ngày 12/1, UBND tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức lễ khánh thành 17 căn nhà trong “Chiến dịch Quang Trung”, tặng người dân bị thiệt hại do mưa lũ ở xã D’ran, Lâm Đồng.

Chủ tịch UBND xã D’ran Đinh Việt Dũng cho biết, 2 đợt lũ lụt vào cuối năm 2025 làm 17 căn nhà của người dân địa phương bị đổ sập, phải xây mới; 29 căn khác bị hư hỏng, phải sửa chữa. Những hộ dân có nhà cửa bị đổ sập, hư hỏng do mưa lũ đa phần kinh tế còn khó khăn, cần sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành nhà ở trong "Chiến dịch Quang Trung" tại xã D'ran (Ảnh: Nguyễn Phương).

Ông Võ Ngọc Hiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cho biết, các đợt mưa lũ vào cuối năm 2025 làm 41 căn nhà của người dân trên toàn tỉnh bị đổ sập hoàn toàn, phải xây mới; 84 căn nhà hư hỏng phải sửa chữa.

Tỉnh Lâm Đồng thực hiện “Chiến dịch Quang Trung”, đến nay đã hoàn thiện sửa chữa 84/84 căn nhà bị hư hỏng cho người dân, với tổng kinh phí khoảng 1,7 tỷ đồng; hoàn thành và bàn giao 39/41 căn để người dân ổn định cuộc sống, 2 căn còn lại đang được gấp rút hoàn thiện.

Tại buổi lễ khánh thành, bàn giao nhà ở xã D’ran, ông Võ Ngọc Hiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, chúc mừng các hộ dân được tặng nhà mới. Đồng thời, ông đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ các hộ dân từng bị thiệt hại do mưa lũ sớm ổn định cuộc sống.

Ông Võ Ngọc Hiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Nguyễn Phương).

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cũng biểu dương tinh thần trách nhiệm của lực lượng thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Công an tỉnh Lâm Đồng, các sở, ngành, địa phương đã phối hợp, khẩn trương thi công, đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình, hỗ trợ người dân.

Như Dân trí thông tin, năm 2025, tỉnh Lâm Đồng xảy ra 38 đợt mưa lớn kèm dông, lốc, sét, gió giật mạnh, lũ lụt... khiến 17 người chết, 21 người bị thương, thiệt hại khoảng 1.840 tỷ đồng.

Đặc biệt, 3 đợt mưa lớn ngày 26-31/10/2025; ngày 16-25/11/2025; ngày 3-8/12/2025 gây ảnh hưởng nặng nề về người, nông nghiệp, tài sản và cơ sở hạ tầng giao thông. Ở 3 đợt mưa lũ này, tỉnh Lâm Đồng ghi nhận 41 căn nhà của người dân bị sập, đổ hoàn toàn; 84 căn nhà khác bị hư hỏng nặng, cần sửa chữa.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, tỉnh Lâm Đồng khởi động “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ gia đình bị thiệt hại. Tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ 120 triệu đồng/trường hợp đối với hộ gia đình bị thiệt hại, phải xây mới nhà cửa; hỗ trợ 20-40 triệu đồng/trường hợp đối với gia đình có nhà bị hư hỏng, phải sửa chữa.