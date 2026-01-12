Công ty muốn mua dự án của ông Dũng "Lò Vôi" có tin mới về dự án Đại Nam

Công ty cổ phần Tập đoàn NRC (mã chứng khoán: NRC) vừa phê duyệt chủ trương cho công ty con là Công ty bất động sản Netland ký hợp tác chiến lược với Công ty Phát triển Tổng hợp Hưng Thịnh Phát. Đơn vị này là chủ đầu tư dự án Khu dân cư Đại Nam - Phân khu D. Thời gian ký kết sẽ được giao cho tổng giám đốc quyết định cụ thể, phù hợp với tiến độ làm việc giữa 2 bên.

Tập đoàn NRC từng có ý định huy động tiền để mua một phần dự án tại Khu dân cư Đại Nam (Quốc lộ 13, Chơn Thành, Bình Phước) của ông Huỳnh Uy Dũng (Dũng "Lò Vôi") từ năm 2024. Khi đó, doanh nghiệp muốn chào bán riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu để thu về 1.000 tỷ đồng. Trong đó, 195 tỷ đồng dùng để mua một phần khu dân cư Đại Nam này.

Phối cảnh Khu dân cư Đại Nam (Ảnh: ĐN).

Thời điểm đó, ông Lê Thống Nhất - Chủ tịch tập đoàn - nói công ty chưa chính thức mua bất cứ dự án nào của ông Dũng "Lò Vôi". Nếu huy động được tài chính, doanh nghiệp này sẽ làm việc với Đại Nam để mua trên tinh thần chiến lược là tập trung vào sản phẩm thấp tầng, có sổ hồng, có hạ tầng.

Tuy nhiên năm 2025, công ty hủy phương án huy động vốn do bối cảnh kinh tế có nhiều biến động, điều kiện thị trường không thuận lợi để triển khai việc phát hành. Kế hoạch mua một phần dự án của ông Dũng "Lò Vôi" bị bỏ ngỏ.

Tính đến ngày 30/9/2025, Tập đoàn NRC đạt lợi nhuận sau thuế hơn 25 tỷ đồng, cải thiện đáng kể so với kết quả lỗ 16 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước. Doanh nghiệp có nợ vay tài chính khoảng 285 tỷ đồng, bằng 0,24 lần vốn chủ sở hữu.

Về Hưng Thịnh Phát, báo cáo xếp hạng tín nhiệm lần đầu của FiinRatings ban hành hồi tháng 6/2024 nêu doanh nghiệp này hoạt động chủ yếu trong mảng phát triển bất động sản dân cư, có hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Đại Nam để thực hiện dự án Khu nhà ở Đại Nam - khu D với 988 sản phẩm liền kề. Dự án có quy mô 18,9ha, doanh thu dự kiến 13.800 tỷ đồng.

Báo cáo cho biết dự án Khu nhà ở Đại Nam cơ bản đã hoàn thành các giấy tờ, thủ tục pháp lý, bao gồm chấp thuận chủ trương đầu tư, phê duyệt quy hoạch 1/500, hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất, có giấy phép xây dựng hạ tầng kỹ thuật.

Sau khi Hưng Thịnh Phát ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Đại Nam, dự án có thể xây dựng ngay do công trình nhà liền kề dưới 7 tầng thuộc diện không cần giấy phép xây dựng.