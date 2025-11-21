Thượng tá Vũ Thanh Tùng giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn

Sáng 21/11, tại trụ sở Công an tỉnh Lạng Sơn, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Bộ Công an đã công bố Quyết định điều động và bổ nhiệm Thượng tá Vũ Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an), giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn.

Thượng tá Vũ Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an, giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn (Ảnh: Thanh Bình).

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thượng tá Vũ Thanh Tùng bày tỏ sự trân trọng trước sự tin tưởng của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an.

Thượng tá Vũ Thanh Tùng khẳng định sẽ luôn giữ vững phẩm chất người chiến sĩ Công an nhân dân, không ngừng trau dồi bản lĩnh chính trị, kiến thức chuyên môn, nhanh chóng nắm bắt công việc tại địa phương.

Tân Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn nhấn mạnh quyết tâm cùng Ban Giám đốc Công an tỉnh bám sát sự chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ công tác trọng tâm; xây dựng lực lượng công an địa phương trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thượng tá Vũ Thanh Tùng có quá trình công tác dài trong lực lượng Công an nhân dân và từng đảm nhiệm nhiều vị trí chỉ huy quan trọng tại C03.

Ông được đánh giá cao ở bản lĩnh nghiệp vụ, năng lực điều tra các vụ án phức tạp thuộc lĩnh vực kinh tế và đã có nhiều đóng góp trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự thời gian qua.