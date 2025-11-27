Chủ tịch tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo xử lý nghiêm vụ tai nạn 4 người tử vong

Ngày 27/11, ông Nguyễn Cảnh Toàn, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, đã ký công văn gửi Ban An toàn giao thông tỉnh Lạng Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn; Giám đốc các sở Xây dựng, Y tế,... về việc khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ngày 26/11 trên quốc lộ 1, thuộc địa bàn xã Nhân Lý.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan khẩn trương tham mưu tổ chức hội nghị đánh giá nguyên nhân vụ tai nạn, rà soát tổng thể các bất cập trong tổ chức giao thông tại khu vực và trên các tuyến quốc lộ trọng điểm.

Hội nghị phải được tổ chức trước ngày 6/12, với sự tham gia của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Cục Đường bộ Việt Nam, Cục Cảnh sát giao thông.

Công an tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông và các đơn vị nghiệp vụ điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm và báo cáo UBND tỉnh trong thời gian sớm nhất.

Ông Nguyễn Cảnh Toàn cũng yêu cầu lực lượng CSGT toàn tỉnh đẩy mạnh kiểm tra, tuần tra kiểm soát trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ; tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông hợp lý; tăng cường kiểm soát vi phạm về lấn làn, vượt ẩu, tranh giành khách, dừng, đỗ không đúng quy định, chuyển làn đột ngột,...

Đối với Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo khẩn trương rà soát, đánh giá lại toàn bộ tổ chức giao thông tại khu vực xảy ra tai nạn và trên các tuyến giao thông trọng yếu như quốc lộ 1, các tuyến cao tốc, quốc lộ 1B, 4A, 4B,...

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Báo và Đài PTTH Lạng Sơn).

Sở Xây dựng phải sớm đề xuất giải pháp tổ chức lại giao thông hợp lý, an toàn, đồng thời xóa bỏ điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, tăng cường hạng mục bảo đảm an toàn hạ tầng tại khu vực có điều kiện giao thông phức tạp.

Trước đó, vào 12h50 ngày 26/11, tại km42+600 quốc lộ 1, thuộc địa phận thôn Hợp Nhất, xã Nhân Lý xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 4 người tử vong, 2 người bị thương.

Thời điểm trên, xe đầu kéo biển kiểm soát 98E-000xxx do Phạm Văn Dũng (44 tuổi, trú Bắc Ninh) điều khiển lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng Hà Nội - Lạng Sơn khi đến địa bàn xã Nhân Lý đã va chạm với ô tô con BKS 19A-483xxx do Lại Quang Nhân (32 tuổi, trú Hà Nội) điều khiển theo hướng ngược lại.

Hậu quả vụ tai nạn làm 4 người tử vong tại chỗ, 2 người bị thương (đều trên ô tô con).

Ngay sau khi sự việc xảy ra Công an tỉnh Lạng Sơn, Công an xã Nhân Lý phối hợp với các lực lượng chức năng khẩn trương cấp cứu người bị nạn, bảo vệ hiện trường, phân luồng, điều tiết giao thông và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Ngay trong ngày, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ và ra lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với lái xe Lại Quang Nhân về hành vi Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.