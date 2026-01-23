Hiện trạng “nút thắt” quốc lộ 50B qua TPHCM hướng về Tây Ninh

Mới đây, UBND TPHCM và UBND tỉnh Tây Ninh đã có buổi làm việc quan trọng về các dự án giao thông trọng điểm, nhằm tăng cường kết nối giữa hai địa phương. Tại cuộc họp, lãnh đạo hai bên đã đạt được sự đồng thuận cao trong việc ưu tiên triển khai 9 dự án kết nối trong giai đoạn 2026-2030, trong đó nổi bật là dự án Quốc lộ 50B.

Quốc lộ 50B được quy hoạch với điểm đầu tại đường Chánh Hưng (TPHCM), thuộc xã Bình Hưng, giáp Đại lộ Nguyễn Văn Linh, và kéo dài về tỉnh Tây Ninh, kết thúc tại ngã ba Trung Lương (tỉnh Đồng Tháp).

Hiện tại, đoạn đầu của Quốc lộ 50B đã được đầu tư xây dựng khang trang với quy mô 6 làn xe, dài hơn 3km. Tuy nhiên, do chưa thông suốt kết nối với tỉnh Tây Ninh, lưu lượng phương tiện qua đây còn hạn chế.

Cuối đoạn đường đã hoàn thành là một "nút thắt" bị án ngữ bởi một số căn nhà và kênh rạch, khiến dự án Quốc lộ 50B bị đình trệ nhiều năm qua. Bà Hồng (57 tuổi), một người dân địa phương, cho biết: "Nhà nước đã đền bù xong rồi, chờ khi nào triển khai là chúng tôi bàn giao mặt bằng".

Phía sau "nút thắt" là khu vực đồng trống, ít dân cư sinh sống. Phần lớn diện tích đã được giải tỏa, mặt bằng tương đối thông thoáng, sẵn sàng cho các bước triển khai tiếp theo của dự án.

Việc dự án Quốc lộ 50B tạm ngưng trong nhiều năm đã khiến khu vực này hình thành nhiều ao rau muống, nước đọng um tùm. Trong thời gian chờ đợi dự án tái khởi động, người dân địa phương tranh thủ lội ao bắt ốc, hái rau mưu sinh.

Hiện tại, đường Nguyễn Văn Ràng rộng khoảng 6m, chạy dọc theo dự án Quốc lộ 50B, là lựa chọn chính cho người dân lưu thông theo hướng về tỉnh Tây Ninh.

Đầu cầu Cây Khô, dự kiến là nút giao với tuyến Quốc lộ 50B, nơi các phương tiện từ đường Nguyễn Văn Ràng sẽ kết nối ra đường Nguyễn Bình, hướng về xã Cần Giuộc, Tây Ninh.

Khu vực sông Cần Giuộc dự kiến sẽ được đầu tư xây dựng cầu, nối liền tuyến Quốc lộ 50B, tạo kết nối giao thông quan trọng theo hướng về tỉnh Tây Ninh và Đồng Tháp trong tương lai.

Theo quy hoạch mạng lưới đường bộ quốc gia thời kỳ 2021-2030, Quốc lộ 50B có tổng chiều dài khoảng 55km, được quy hoạch với quy mô 6 làn xe. Tổng mức đầu tư dự án qua địa phận TPHCM dự kiến khoảng 5.200 tỷ đồng.

Quốc lộ 50B, đoạn qua địa phận TPHCM tiếp giáp tỉnh Tây Ninh, được đánh giá có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc tăng cường kết nối giao thông liên vùng, giảm tải cho Quốc lộ 1 và 50, đồng thời thúc đẩy phát triển các đô thị và cụm công nghiệp dọc tuyến. (Đồ họa: An Huy).