Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tại Hà Tĩnh

Chiều 29/1, tại khu mộ cố Tổng Bí thư Trần Phú (xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh), Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác Trung ương đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng thành kính, tri ân sâu sắc trước những đóng góp to lớn của cố Tổng Bí thư đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Dù thời gian hoạt động cách mạng chỉ gần 10 năm, cố Tổng Bí thư Trần Phú đã để lại di sản lý luận quý báu, đặc biệt là Luận cương Chính trị năm 1930, cùng nhiều văn kiện quan trọng, góp phần hình thành đường lối cơ bản của cách mạng Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác Trung ương dâng hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú (Ảnh: Văn Nguyễn).

Chiều cùng ngày, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác tới dâng hương tại khu mộ cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập ở xã Cẩm Hưng.

Cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập sinh ngày 24/4/1906 tại làng Kim Nặc, nay thuộc xã Cẩm Hưng, giữ cương vị Tổng Bí thư giai đoạn 1936-1938.

Trong gần 16 năm hoạt động cách mạng, cố Tổng Bí thư cùng tập thể Ban Chấp hành Trung ương lãnh đạo cách mạng nước ta vượt qua nhiều khó khăn, thử thách; đặc biệt trong xây dựng đường lối và khôi phục tổ chức Đảng, tổ chức quần chúng từ Trung ương đến cơ sở.

Cuộc đời và sự nghiệp của cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập là tấm gương sáng về tinh thần kiên trung, tận hiến vì độc lập dân tộc và hạnh phúc nhân dân.

Trong không khí trang nghiêm, trước anh linh 2 cố Tổng Bí thư, Tổng Bí thư Tô Lâm và các thành viên đoàn công tác bày tỏ quyết tâm tiếp tục noi gương các bậc tiền bối cách mạng, kế tục sự nghiệp vẻ vang của Đảng, phát huy truyền thống đoàn kết, huy động tối đa mọi nguồn lực để đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác Trung ương dâng hoa lên phần mộ 10 nữ liệt sĩ thanh niên xung phong (Ảnh: Văn Nguyễn).

Tiếp đó, tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đã dâng hương, đặt vòng hoa tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ thanh niên xung phong toàn quốc và khu mộ 10 nữ anh hùng liệt sĩ.

Trong kháng chiến chống Mỹ, Ngã ba Đồng Lộc là tuyến giao thông huyết mạch chi viện cho chiến trường miền Nam. Từ tháng 4 đến tháng 10/1968, nơi đây hứng chịu gần 50.000 quả bom các loại.

Trưa 24/7/1968, Tiểu đội 4 Thanh niên xung phong gồm 10 nữ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ san lấp hố bom, sửa đường thì bị trúng loạt bom dữ dội. Một quả bom rơi trúng cửa hầm trú ẩn khiến cả 10 chiến sĩ thanh niên xung phong hy sinh, người trẻ nhất mới 17 tuổi.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các thành viên trong đoàn bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì sự toàn vẹn của lãnh thổ và hạnh phúc, ấm no đời đời của nhân dân.