Bệnh nhân rộn ràng trong phiên chợ Tết 0 đồng

PGS.TS Phạm Văn Bình, Phó Giám đốc Bệnh viện K, cho biết, “Hội chợ 0 đồng” với hơn 3.000 suất quà được trao, nhằm mang đến một cái Tết sớm, ấm cúng cho người bệnh.

Người bệnh tham gia phiên chợ Tết 0 đồng tại Bệnh viện K (Ảnh: Dung Dung).

Theo lãnh đạo Bệnh viện K, hành trình điều trị bệnh ung thư suốt thời gian dài là điều không hề dễ dàng.

"Những hoạt động như phiên chợ 0 đồng, đường hoa xuân sẽ mang đến niềm vui, sự ấm áp, khích lệ tinh thần để bệnh nhân lạc quan vượt qua bệnh tật. Đây cũng là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, giúp cho y bác sĩ, cán bộ y tế và người bệnh, thân nhân của người bệnh có thêm sự gắn kết, sẻ chia cùng nhau, nhất là thời điểm trước thềm xuân mới”, PGS Bình chia sẻ.

Lãnh đạo Bệnh viện trao quà Tết tới người bệnh (Ảnh: Thái Hà).

Cùng với “Hội chợ 0 đồng”, đường hoa xuân cũng là điểm nhấn thú vị tại Bệnh viện K trong dịp Tết năm nay. Nhiều loại hoa mang hương sắc mùa xuân cùng với dàn tiểu cảnh đã tô điểm sắc màu rực rỡ khắp khuôn viên bệnh viện, tạo nên không gian đậm màu xuân mới, mang đến không khí tươi vui cho người bệnh và cán bộ, nhân viên Bệnh viện K.

Theo lịch trình, sau “Hội chợ 0 đồng”, Bệnh viện K sẽ tiếp tục tổ chức chương trình “Chuyến xe yêu thương” và “Bữa cơm Tất niên” dành cho người bệnh, người nhà người bệnh.