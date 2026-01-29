Mỹ dọa hành động phủ đầu, Iran biên chế thêm 1.000 UAV

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Mỹ (Ảnh: AFP).

Phát biểu trước quốc hội hôm 28/1, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói rằng việc chính quyền Tổng thống Donald Trump tăng cường lực lượng ở Trung Đông là điều “thận trọng” để đảm bảo hơn 30.000 quân nhân Mỹ đồn trú ở khu vực được bảo vệ.

“Tôi nghĩ rằng có một lực lượng được bố trí trong khu vực để có thể phản ứng và tiềm năng, dù không nhất thiết sẽ xảy ra, nhưng nếu cần thiết, sẽ phải hành động phủ đầu để ngăn cuộc tấn công nhằm vào hàng nghìn quân nhân Mỹ và các cơ sở khác trong khu vực và cả những đồng minh của chúng ta”, ông nói.

Ông cho biết thêm: “Tôi hy vọng sẽ không đến mức đó, nhưng tôi nghĩ những gì quý vị đang thấy bây giờ là khả năng bố trí lực lượng tại khu vực để bảo vệ trước những gì có thể là một mối đe dọa của Iran đối với nhân sự của chúng ta”.

Tổng thống Trump gần đây liên tiếp cảnh báo hành động quân sự với Iran, đồng thời kêu gọi Iran ngồi vào bàn đàm phán về hạt nhân.

“Hy vọng Iran sẽ nhanh chóng ngồi vào bàn và đàm phán một thỏa thuận công bằng, bình đẳng, không có vũ khí hạt nhân - một thỏa thuận tốt cho tất cả các bên. Thời gian sắp hết, thực sự là rất cấp bách! Cuộc tấn công tiếp theo sẽ tồi tệ hơn rất nhiều! Đừng để điều đó xảy ra lần nữa”, ông Trump nhấn mạnh.

Năm ngoái, Mỹ và Israel đã hiệp đồng tập kích các địa điểm được cho là cơ sở làm giàu uranium của Iran. Iran đáp trả bằng các cuộc tập kích vào Israel và căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực trong cuộc xung đột kéo dài 12 ngày.

Trước những lời cảnh báo gần đây của Washington, Iran tuyên bố sẵn sàng đáp trả “chưa từng có” nếu bị tấn công. Thông qua các nước trong khu vực, Iran cũng thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng.

Trong một diễn biến liên quan, hãng thông tấn bán chính thức Tasnim ngày 29/1 đưa tin, Iran đã bàn giao 1.000 máy bay không người lái (UAV) cho các quân binh chủng khác nhau của quân đội.

“Phù hợp với các mối đe dọa phía trước, quân đội duy trì và tăng cường các lợi thế chiến lược để sẵn sàng tác chiến nhanh và áp đặt một phản ứng mang tính nghiền nát đối với bất kỳ hành động gây hấn nào”, Tổng tư lệnh quân đội Amir Hatami nói.

Cộng đồng quốc tế kêu gọi các bên hạ nhiệt, tránh làm căng thẳng tình hình. Nga cảnh báo, một cuộc tấn công quân sự vào Iran có thể kéo theo tình trạng hỗn loạn khắp Trung Đông. Trong khi đó, các nước trong khu vực tuyên bố không cho phép sử dụng lãnh thổ, vùng trời, vùng biển của mình cho các cuộc tấn công vào Iran.