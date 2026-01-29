Bộ Ngoại giao thông tin về tình hình virus Nipah tại Việt Nam

Thông tin này được Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đưa ra trong cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, chiều 29/1.

Bà Hằng dẫn tin từ các cơ quan chức năng liên quan cho biết, đến nay, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp nào mắc bệnh do virus Nipah gây ra.

Để ứng phó với dịch bệnh, các cơ quan chức năng của Việt Nam đang phối hợp chặt chẽ với địa phương tăng cường công tác giám sát, phòng chống dịch bệnh ngay từ cửa khẩu, cơ sở y tế và cộng đồng và sẵn sàng biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Các cơ quan chức năng của Việt Nam sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến của dịch bệnh, phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế thế giới (WHO), các quốc gia trên thế giới để kịp thời tiến hành những biện pháp phòng, chống dịch bệnh phù hợp và đạt hiệu quả.

Cho đến thời điểm hiện tại, Virus Nipah chưa có thuốc điều trị đặc hiệu cũng như vắc xin phòng bệnh (Ảnh minh họa: Getty).

Bệnh do virus Nipah là bệnh truyền nhiễm nhóm A, có tỷ lệ tử vong dao động khoảng 40-75% và chưa có vaccine hay thuốc điều trị đặc hiệu.

Virus lây truyền chủ yếu từ động vật sang người hoặc tiếp xúc với vật phẩm, thực phẩm bị nhiễm virus và cũng có thể lây truyền từ người sang người (qua tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết, dịch bài tiết của bệnh nhân).

Thời gian ủ bệnh virus Nipah thường kéo dài từ 4 đến 14 ngày. Người nhiễm virus có thể xuất hiện các triệu chứng ban đầu như đau đầu, đau cơ, nôn mửa, đau họng, sau đó tiến triển với chóng mặt, buồn ngủ, rối loạn ý thức và các dấu hiệu thần kinh, gợi ý tình trạng viêm não cấp tính.

Virus Nipah từng được ghi nhận tại Bangladesh, Ấn Độ, Malaysia, Philippines và Singapore.

Bộ Y tế Việt Nam cũng đã có công văn hỏa tốc gửi các đơn vị liên quan đến việc chủ động phòng chống bệnh do virus Nipah.