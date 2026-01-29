TPHCM cải tạo rạch Văn Thánh trong năm nay

UBND TPHCM vừa có quyết định phê duyệt dự án cải tạo rạch Văn Thánh (dự án thành phần 1) tại phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM. Dự án gồm các hạng mục nạo vét, cải tạo môi trường và xây dựng hạ tầng.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Ban Hạ tầng đô thị TPHCM (chủ đầu tư) cho biết, đơn vị phấn đấu khởi công dự án trong năm 2026. Để có mặt bằng thi công, chính quyền địa phương phải triển khai dự án thành phần 2 (di dời, giải phóng mặt bằng) từ nay đến quý III.

Rạch Văn Thánh là nơi tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên đi qua (Ảnh: Nam Anh).

Phạm vi dự án là toàn bộ rạch Văn Thánh với tổng chiều dài khoảng 2,2km. Trong đó, tuyến rạch chính từ hẻm đường Võ Oanh đến kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè dài khoảng 1,9km; tuyến rạch nhánh 1 dài khoảng 275m.

Các hạng mục thi công gồm nạo vét rạch; xây dựng kè bảo vệ bờ, hệ thống thoát nước, đường ven rạch và đường song hành nối vào đường Điện Biên Phủ; xây mới cầu Phú An rộng 19m và mở rộng, nâng cấp đường Ngô Tất Tố với lộ giới 25m; xây dựng công viên/mảng xanh, chiếu sáng và hào kỹ thuật.

Dự án thành phần 1 (xây lắp) có tổng mức đầu tư hơn 1.743 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, được thực hiện trong giai đoạn 2025-2030. Trong khi đó, dự án thành phần 2 (giải phóng mặt bằng) tốn kinh phí hơn 6.812 tỷ đồng.

Mục tiêu của dự án là chỉnh trang đô thị, cải thiện môi trường rạch Văn Thánh; tăng cường khả năng tiêu thoát nước, chống ngập; kết nối giao thông; góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân.

Trước đó, ngày 28/6/2025, dự án cải tạo rạch Văn Thánh là dự án hạ tầng duy nhất được HĐND TPHCM cũ thông qua tại kỳ họp cuối, trước khi thành phố sáp nhập địa giới với Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu.