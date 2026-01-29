TPHCM xem xét việc kéo dài Metro số 1 tới sân bay Long Thành

Ngày 29/1, HĐND TPHCM triệu tập kỳ họp thứ 8 (kỳ họp chuyên đề) khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại kỳ họp trước Tết Bính Ngọ 2026, HĐND TPHCM sẽ xem xét, quyết định nhiều chủ trương quan trọng về chính sách, tài chính và hạ tầng.

Cụ thể, HĐND TPHCM xem xét, thống nhất về cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án kéo dài tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đến trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai và sân bay Long Thành. Dự án được triển khai theo phương thức đối tác công tư.

Tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên (Ảnh: Nam Anh).

Các đại biểu cũng xem xét tờ trình của UBND TPHCM về dự án cầu Thủ Thiêm 4; dự án đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu kết nối với Vành đai 3; dự án mở rộng đường Vĩnh Lộc, đoạn từ đường Trần Văn Giàu đến đường số 2A, khu công nghiệp Vĩnh Lộc.

Ngoài các dự án hạ tầng, kỳ họp cũng xem xét nhiều tờ trình, dự thảo nghị quyết quy phạm pháp luật. Trong đó có quy định về danh mục nhiệm vụ, hoạt động và định mức chi đối với công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng do Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và cấp xã thực hiện.

HĐND TPHCM đồng thời xem xét quy định về tổ chức điều tra, khảo sát, kiểm đếm diện tích đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất; xác định nguồn gốc đất, tài sản theo quy định.

Bên cạnh đó, HĐND TPHCM cũng xem xét các nghị quyết liên quan danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm năm 2025 (đợt 4); danh mục dự án được tổ chức thực hiện trước công tác điều tra, khảo sát theo Nghị quyết 260/2025 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98.