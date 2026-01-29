Ca sĩ Isaac từng khóc vì nhớ nhà, tiết lộ thay đổi sau "Anh trai say hi"

Với lợi thế ngoại hình, giọng hát và vũ đạo tốt, Isaac sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo. Tại Anh trai say hi 2024, anh từng bị cho là có sự thể hiện an toàn nhưng được đánh giá cao nhờ "phẩm chất trưởng nhóm", luôn hết mình hỗ trợ đồng đội. Kết quả, Isaac vào top 10 và góp mặt trong nhóm nhạc toàn năng cùng Hieuthuhai, Rhyder, Đức Phúc...

Nhìn lại hành trình này, Isaac nói anh xác định tham gia chương trình với tâm thế thoải mái, không đặt nặng kỳ vọng về kết quả. Nam ca sĩ cũng cho rằng các ý kiến trái chiều, tranh cãi là bình thường. Với kinh nghiệm nhiều năm hoạt động showbiz và đảm nhận vai trò nhóm trưởng nhóm 365, anh quen với việc này và cố gắng thích nghi.

Ca sĩ Isaac vẫn giữ vẻ trẻ trung ở tuổi 38 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau chương trình Anh trai say hi, sức hút của Isaac ngày càng tăng lên, nhận được sự hâm mộ của nhiều khán giả trẻ. Nam ca sĩ cũng cho biết, hành trình tham gia chương trình giúp anh cảm thấy có thêm nhiều năng lượng, cảm hứng làm việc.

Mới đây, Isaac ra mắt ca khúc “Hơn ngàn mùa xuân”. Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp, nam ca sĩ giới thiệu đến khán giả một ca khúc Tết của riêng mình, đánh dấu một cột mốc đặc biệt sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Bài hát mang tiết tấu sôi động, vui tươi và giàu năng lượng, gợi không khí rộn ràng của những ngày đầu năm. Đằng sau đó là câu chuyện của người con xa nhà, luôn mong mỏi được trở về bên gia đình mỗi dịp Tết.

Với Isaac, đây là dịp để anh kể câu chuyện của chính mình - một người con lập nghiệp và sống xa ba mẹ, trân trọng từng khoảnh khắc được trở về bên ba mẹ.

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí trước đây, Isaac từng chia sẻ: "Mọi người đừng nghĩ nghệ sĩ bề ngoài cứng rắn thì bên trong cũng như vậy. Tôi cũng có những lúc nhớ nhà rồi khóc, nhất là trong khoảng thời gian đại dịch diễn ra. Lúc đó tôi thấy lạc lối, nhớ bố mẹ. Thường mỗi năm tôi sẽ sang Mỹ diễn một lần, mục đích là để có thể thăm gia đình vì bố mẹ tôi đang định cư ở Mỹ".

Nam ca sĩ tiết lộ, anh may mắn có bố mẹ tâm lý, chưa bao giờ đốc thúc việc kết hôn mà chỉ nói rằng "con cứ làm những gì khiến bản thân vui là được". Cũng chính vì thế, ở tuổi 38, Isaac tận hưởng cuộc sống và dốc hết sức cho công việc.

"Tôi ăn uống khoa học, nghỉ ngơi đầy đủ, giữ năng lượng và sức khỏe ở trạng thái tốt nhất để có thể tập trung, dành trọn vẹn tâm sức cho công việc. Tôi nghĩ hiện tại mình đã có được một sự vững vàng tâm lý, biết trân trọng những gì đang có và biết bản thân mình là ai", ca sĩ bộc bạch.

Hoàng Thư