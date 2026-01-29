Thủ tướng Phạm Minh Chính: "Không lãng phí một ngày"

Ngày 29/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, chủ trì phiên họp lần thứ 17 của Hội đồng nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo người đứng đầu Chính phủ, hưởng ứng tinh thần hành động của Đại hội Đảng lần thứ XIV và triển khai ngay Nghị quyết Đại hội, với phương châm "làm việc nào dứt việc đó, làm đến cùng, lấy hiệu quả làm thước đo", Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương triển khai ngay công tác thi đua, khen thưởng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, chủ trì phiên họp lần thứ 17 của Hội đồng (Ảnh: Đoàn Bắc).

Nhấn mạnh 9 định hướng lớn đối với phong trào thi đua, công tác khen thưởng trong giai đoạn mới mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo tại Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI vừa qua, Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ (cơ quan Thường trực của Hội đồng), xây dựng chương trình hành động triển khai.

Trong đó, Thủ tướng lưu ý phân công cụ thể rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền để thực hiện, hoàn thành trong tháng 2.

Với quan điểm "thi đua là gieo trồng, khen thưởng là gặt hái", Thủ tướng chỉ đạo tiếp tục tổ chức tốt các phong trào thi đua đã phát động trước đây, đồng thời phát động các phong trào thi đua mới phù hợp với bối cảnh mới, thiết thực thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị.

Theo lãnh đạo Chính phủ, các phong trào phải được sự tham gia của toàn dân và mọi người được hưởng thụ, góp phần "xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái", mang lại hạnh phúc, ấm no cho nhân dân.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu các phong trào đi vào những vấn đề mới, vấn đề khó, hướng tới chủ động nắm bắt và thực hiện 5 chiến lược: Hoàn thiện thể chế chiến lược; huy động nguồn lực chiến lược; đầu tư hạ tầng chiến lược; phát triển công nghệ chiến lược; giữ cân bằng chiến lược.

Người đứng đầu Chính phủ đồng thời nhấn mạnh tinh thần "4 không: "Không lãng phí một ngày, không chậm trễ trong một tuần, không bỏ lỡ cơ hội trong một tháng và không bị động trong một năm"; "nói đi đôi với làm", "nói ít, làm nhiều", "nghĩ thật, nói thật, làm thật, hiệu quả thật", "không hình thức, không màu mè, không khoa trương".

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp (Ảnh: Đoàn Bắc).

Nhất trí với việc phát động phong trào thi đua "Đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh", Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu, xây dựng kế hoạch phát động các phong trào thi đua về phát triển kinh tế tư nhân và nâng cao hiệu quả của kinh tế Nhà nước...

Mặt khác, ông nhắc nhở việc phát động và tổ chức phong trào thi đua trong giai đoạn mới phải thiết thực, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tạo động lực, truyền cảm hứng toàn dân tộc.

Thủ tướng cũng nhắc cần huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của doanh nhân, doanh nghiệp, nhà khoa học, trí thức, học sinh, sinh viên và toàn thể nhân dân trong các phong trào thi đua.

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Nội vụ xây dựng chương trình với tinh thần khẩn trương để báo cáo Hội đồng phát động, triển khai bảo đảm chuyên nghiệp, bài bản, hiệu quả các phong trào thi đua, trong đó có phong trào thi đua "Đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh".