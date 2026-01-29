Ukraine nói Nga bị phá hủy radar 100 triệu USD, 2 tiêm kích

Một tiêm kích Su-30SM của Nga (Ảnh: Wikipedia).

Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố, nước này đã phá hủy một trạm radar 1L119 Nebo-SVU của Nga tại tỉnh Lugansk.

Trạm radar 1L119 Nebo-SVU là một radar giám sát VHF tiên tiến của Nga, được thiết kế để phát hiện, theo dõi và nhận dạng mục tiêu trên không ở tầm xa, bao gồm cả máy bay tàng hình, nhằm hỗ trợ các hoạt động phòng không.

Theo phía Ukraine, trạm radar này bị đánh trúng gần khu vực Lymarivka. “Chi phí ước tính của một trạm như vậy vào khoảng 100 triệu USD", Bộ Tổng tham mưu cho biết.

Ukraine tuyên bố nhắm mục tiêu vào một số trạm điều khiển UAV của Nga tại các vùng Kherson và Zaporizhia. Ngoài ra, Ukraine nói rằng, họ đã đánh trúng một kho đạn dược gần Vasylivka, tỉnh Zaporizhia “nhằm làm suy yếu tiềm lực tiến công của đối thủ".

Trong khi đó, Andriy Kovalenko, người đứng đầu Trung tâm Chống Thông tin Sai lệch Ukraine, ngày 28/1 cho biết rằng Nga đã mất 1 tiêm kích Su-30 và một tiêm kích ném bom tiền tuyến Su-34. Ông không tiết lộ chi tiết về nguyên nhân các máy bay này bị phá hủy.

Sau đó, Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine nói hôm 29/1 rằng họ đã loại khỏi vòng chiến đấu một máy bay của Nga, nhưng chưa nêu rõ loại nào. Theo phía Ukraine, Nga tới nay đã mất

Trong khi đó, trong bản tin ngày 29/1, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, nước này đã giành quyền kiểm soát khu dân cư Belaya Beryoza thuộc tỉnh Sumy trong khuôn khổ chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

“Các đơn vị thuộc Cụm tác chiến Bắc đã kiểm soát khu dân cư Belaya Beryoza ở tỉnh Sumy thông qua các hoạt động tác chiến tích cực”, Bộ này nêu trong thông cáo.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn và phá hủy 111 UAV của Ukraine trong 24 giờ qua.

Tổng cộng, kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, Nga tuyên bố đã phá hủy 670 máy bay chiến đấu của Ukraine, 283 trực thăng, 111.517 UAV, 646 hệ thống tên lửa phòng không, 27.379 xe tăng và các xe chiến đấu bọc thép khác, 1.653 hệ thống phóng rocket đa nòng, 32.928 pháo dã chiến và súng cối, cùng 53.121 phương tiện cơ giới quân sự chuyên dụng, theo Bộ Quốc phòng Nga.

Rất khó để một bên thứ 3 xác minh các tuyên bố của 2 phía về thiệt hại của đối phương do đây có thể là đòn tâm lý chiến.