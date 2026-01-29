Việt Nam nêu quan điểm về căng thẳng Mỹ - Iran

Chiều 29/1, trả lời câu hỏi liên quan đến những căng thẳng hiện nay của Mỹ - Iran cũng như khuyến cáo công dân Việt Nam tại Trung Đông, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết Việt Nam theo dõi sát diễn biến tình hình hiện nay tại Trung Đông.

Bà Hằng nhấn mạnh Việt Nam kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, không có hành động leo thang căng thẳng, giải quyết bất đồng bằng biện pháp hòa bình, tuân thủ nghiêm túc luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp Quốc và các nghị quyết liên quan của Liên Hợp Quốc.

Việt Nam cũng kêu gọi các bên liên quan tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia, không sử dụng và đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho các đàm phán hòa bình vì an ninh, an toàn, hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới.

Căng thẳng giữa Iran và Mỹ đang tăng cao, đặc biệt là Washington đang điều động lực lượng quy mô lớn tới Trung Đông (Ảnh: Specialeurasia).

Hôm 15/1, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã có khuyến cáo đối với công dân Việt Nam về việc không nên đến Iran vào thời điểm hiện tại, nếu không có việc cần thiết.

Theo Bộ Ngoại giao, công dân Việt Nam đang ở Iran cần theo dõi thường xuyên thông tin, chấp hành nghiêm quy định của chính quyền sở tại về đi lại cũng như cảnh báo của Bộ Ngoại giao Việt Nam.

Để nhận được sự hỗ trợ, Bộ Ngoại giao đề nghị công dân Việt Nam tại Iran liên hệ với đường dây nóng về bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại nước này cũng như tổng đài bảo hộ công dân của Bộ Ngoại giao.