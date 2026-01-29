Đề nghị EU sớm gỡ bỏ "thẻ vàng" IUU với thủy sản Việt Nam

Ngày 29/1, tại cuộc hội đàm với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định chuyến thăm mở ra một chương mới trong quan hệ Việt Nam - Liên minh Châu Âu (EU) với việc hai bên quyết định nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Đưa khoa học công nghệ trở thành một trụ cột hợp tác song phương

Chủ tịch nước đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ triển khai nội hàm Tuyên bố chung nâng cấp quan hệ Việt Nam - EU với 6 định hướng trọng tâm, mở rộng các cơ chế hợp tác mới, xác định hợp tác kinh tế tiếp tục là động lực quan trọng cho quan hệ song phương.

Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa (Ảnh: Mạnh Quân).

Chủ tịch nước đề nghị EU thúc đẩy hợp tác kinh tế biển, hỗ trợ Việt Nam xây dựng nghề cá bền vững và sớm gỡ bỏ "thẻ vàng" IUU đối với thủy sản Việt Nam.

Nhận định hai bên có rất nhiều tiềm năng hợp tác trên các lĩnh vực, Chủ tịch Hội đồng châu Âu mong hợp tác 2 nước sẽ mở rộng sang các lĩnh vực mới, trở thành hình mẫu hợp tác giữa EU với một quốc gia Đông Nam Á.

Hai nhà lãnh đạo đã chính thức công bố việc nâng cấp quan hệ Việt Nam - EU lên Đối tác Chiến lược Toàn diện sau 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, tự do hàng hải, tự do hàng không và thượng tôn pháp luật trên các vùng biển và đại dương, trong đó có Biển Đông cũng như tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và Đại Tây Dương.

Cùng ngày, tại cuộc hội kiến Chủ tịch Hội đồng châu Âu, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam coi trọng vai trò và vị thế toàn cầu của EU, đồng thời mong muốn tăng cường quan hệ với EU.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa chụp ảnh chung (Ảnh: Mạnh Quân).

Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư thuận lợi tạo điều kiện cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp EU.

Người đứng đầu Chính phủ đề nghị EU sớm cử đoàn thanh tra sang Việt Nam để có những đánh giá cụ thể, tính đến nỗ lực nghiêm túc và hiệu quả của Việt Nam trong phòng chống IUU cũng như quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện, nhằm nhanh chóng gỡ bỏ "thẻ vàng" IUU đối với thủy sản Việt Nam.

Thủ tướng đồng thời đề nghị EU tiếp tục hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi mô hình phát triển nghề cá theo hướng hiện đại, bền vững.

Tại hội kiến, hai nhà lãnh đạo cũng thống nhất thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực đầu tư, thương mại, khoa học - công nghệ, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, kinh tế biển, năng lượng sạch và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đẩy mạnh trao đổi kinh nghiệm lập pháp

Chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Antonio Costa.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định Quốc hội Việt Nam luôn đóng vai trò tích cực trong việc hoàn thiện khung pháp lý, giám sát thực thi các cam kết quốc tế, trong đó có EVFTA và các thỏa thuận với EU.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Antonio Costa (Ảnh: Mạnh Quân).

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Việt Nam sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp EU đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, đồng thời mong muốn thúc đẩy hợp tác nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Châu Âu, cũng như với các quốc gia thành viên EU.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam kiên định thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ; sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy, có trách nhiệm của EU và cộng đồng quốc tế.

Chia sẻ với đề xuất của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng châu Âu nhất trí hai bên cần phối hợp chặt chẽ thực hiện hiệu quả khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện, trong đó có việc tăng cường tin cậy chính trị thông qua trao đổi đoàn các cấp và trên tất cả các kênh, trong đó có kênh nghị viện.

Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí cần đẩy mạnh trao đổi kinh nghiệm lập pháp giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Châu Âu cũng như các nước thành viên.