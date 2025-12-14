Cháy dữ dội kèm tiếng nổ trong ngôi nhà 3 tầng ở Quy Nhơn

Ngày 14/12, ông Nguyễn Đức Toàn, Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai), cho biết Công an phường phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khống chế đám cháy lớn xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra khoảng 9h35 cùng ngày tại ngôi nhà số 33, đường 31 Tháng 3 (đoạn giao với đường Trần Hưng Đạo, khu phố 16, phường Quy Nhơn).

Tầng 1 ngôi nhà bị thiêu rụi, đồ đạc hư hỏng (Ảnh: Thu Hiền).

Ban đầu, ngọn lửa bùng ra dữ dội ở tầng 1 ngôi nhà, kèm theo nhiều tiếng nổ, khói đen cuồn cuộn bốc lên bao trùm cả 3 tầng và nhiều nhà dân, hàng quán liền kề.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Gia Lai huy động phương tiện, nhân lực tiếp cận hiện trường, triển khai phương án dập lửa.

Vụ cháy nằm giữa khu dân cư đông đúc, công tác chữa cháy được tổ chức khẩn trương, bảo đảm an toàn cho các hộ xung quanh. Đến khoảng 10h cùng ngày, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Theo ông Nguyễn Đức Toàn, lực lượng chức năng đã kịp thời phá dỡ cửa sắt ngôi nhà để tiếp cận, khống chế lửa, ngăn cháy lan.

Qua làm việc với chủ nhà, ngôi nhà được sử dụng làm văn phòng phẩm (thiết kế biển báo an toàn giao thông, công trình, kho bãi…). Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, chủ nhà vừa rời đi khoảng 10 phút nên may mắn không gây thiệt hại về người.

Hiện trường cho thấy tầng 1 ngôi nhà bị thiêu rụi, tường ám khói đen, nhiều hạng mục bên ngoài hư hỏng. Cơ quan chức năng giăng dây bảo vệ, phục vụ công tác khám nghiệm, điều tra. Nguyên nhân ban đầu được cơ quan chức năng nhận định có thể do chập điện.