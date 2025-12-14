Bộ Công an đề xuất giảm thời gian cấp, đổi giấy phép lái xe

Bộ Công an đang lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2025/TT-BCA ngày 28/2/2025 của Bộ trưởng Bộ Công an, quy định về sát hạch, cấp giấy phép lái xe; cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế.

Dự thảo Thông tư áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc sát hạch, cấp mới, đổi, cấp lại, thu hồi, sử dụng giấy phép lái xe và giấy phép lái xe quốc tế.

Một trong những nội dung đáng chú ý được Ban soạn thảo Bộ Công an đề xuất là giảm thời gian thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến cấp, đổi giấy phép lái xe, nhằm tạo thuận lợi cho người dân và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Bộ Công an đề xuất giảm thời gian thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến cấp, đổi giấy phép lái xe (Ảnh minh họa: T.G.).

Theo đó, dự thảo Thông tư đề xuất giảm khoảng 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính so với quy định hiện hành tại Thông tư số 12/2025/TT-BCA.

Cụ thể, thời gian cấp giấy phép lái xe được đề xuất giảm từ 7 ngày xuống còn 4,5 ngày; thời gian tích hợp dữ liệu điện tử giảm từ 3 ngày xuống 2 ngày.

Thời gian đổi giấy phép lái xe giảm từ 5 ngày xuống 3,5 ngày; thời gian tích hợp dữ liệu điện tử cũng giảm từ 3 ngày xuống 2 ngày.

Thời gian cấp giấy phép lái xe quốc tế được rút ngắn từ 5 ngày xuống còn 3,5 ngày.

Dự thảo cũng quy định rõ quy trình xử lý hồ sơ.

Trong thời hạn 1 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định (bao gồm cả kết quả xác minh giấy phép lái xe đối với các trường hợp có nghi vấn), Phòng Cảnh sát giao thông có trách nhiệm chuyển dữ liệu đến Cục Cảnh sát giao thông để quản lý tập trung.

Việc cấp giấy phép lái xe và giấy phép lái xe điện tử, tích hợp vào tài khoản định danh điện tử, được thực hiện trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối với giấy phép lái xe bản vật lý, Phòng Cảnh sát giao thông tổ chức in và trả cho người dân trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Việc rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính được kỳ vọng sẽ góp phần giảm chi phí, thời gian đi lại cho người dân, đồng thời thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý giấy phép lái xe.