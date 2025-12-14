Hàng trăm người săn “lộc trời” ở hồ Trị An

Ngày 14/12, hàng trăm người dân ở các xã Trị An, Trảng Bom và khu vực lân cận hồ Trị An (Đồng Nai) đổ xô về khu vực chân đập để bắt cá. Đây là lần thứ 3 trong năm, người dân Đồng Nai có dịp bắt cá khi Công ty Thủy điện Trị An đóng đập tràn.

Từ sớm, rất đông người dân mang theo ngư cụ như lưới, chài, chĩa và nhiều dụng cụ đánh bắt, tập trung dưới chân đập tràn thủy điện Trị An. Việc đóng đập tràn sau đợt xả lũ là dịp người dân có cơ hội tham gia “ngày hội bắt cá khủng” diễn ra 2-3 lần mỗi năm tại khu vực này.

Bé trai vui mừng khi cùng người thân bắt được cá tại hồ Trị An (Ảnh: Người dân cung cấp).

Trước đó, hai ngày 19/10 và 2/12, hồ Trị An đã đóng xả tràn cũng đã thu hút rất đông người dân đến bắt cá.

Theo anh Lê Văn Lâm (xã Trị An, Đồng Nai), thời điểm đóng đập, khu vực chân đập tràn rất nhiều cá, trong đó có nhiều cá tra, lăng, mè, trắm… trọng lượng lớn. Nhiều người dân may mắn bắt được cá nặng hơn 15kg.

“Đợt đóng đập tràn lần thứ 3 trong năm dù vào chủ nhật, lượng người không đông như 2 lần trước. Thời gian xả tràn đợt này thấp, nên lượng cá cũng không nhiều bằng 2 lần trước”, anh Lâm chia sẻ.

Theo người dân, cá ở đập là cá tự nhiên, từ sông Đồng Nai bơi lên nên thịt rất ngon và chất lượng. Giá bán cá bắt ở chân đập tràn Trị An cao hơn cá nuôi ở hồ.

Mỗi lần người dân bắt được cá "khủng" đưa lên bờ, từng tốp kéo đến chia vui, chụp ảnh kỷ niệm.

Hồ thủy điện Trị An rộng 323km2, lớn nhất miền Nam, nằm trên lưu vực sông Đồng Nai. Ngoài mục đích sản xuất điện lưới quốc gia, công trình còn đảm bảo nước sinh hoạt, nông nghiệp, đẩy mặn và điều tiết lũ... cho vùng hạ lưu hệ thống sông Đồng Nai.