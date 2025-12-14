Say đi không vững, công nhân ở TPHCM nói tặng CSGT xe máy khi bị đo cồn

Tối 13/12, Đội CSGT Bình Triệu (Phòng PC08, Công an TPHCM) tiếp tục triển khai nhiều tổ kiểm tra nồng độ cồn đối với người tham gia giao thông. Nhiều tài xế vi phạm đã bị lập biên bản, tạm giữ phương tiện.

Người đàn ông vi phạm nồng độ cồn, không xuất trình giấy tờ, không ký biên bản (Ảnh: A.Đ.).

Tại điểm giao giữa đường Nguyễn Văn Lộng và quốc lộ 13, phường Chánh Hiệp, TPHCM (trước đây là TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương). Cán bộ CSGT tiến hành kiểm tra nồng độ cồn đối với ông N.P.L. (49 tuổi, ngụ phường An Đông, TPHCM), kết quả người này vi phạm ở mức 0,551mg/l khí thở.

Khi CSGT yêu cầu xuất trình giấy tờ để tiến hành lập biên bản, ông L. ngỏ ý xin được bỏ qua lỗi vi phạm, nhưng bị CSGT từ chối.

Không xin được, ông L. không xuất trình giấy tờ, không ký vào biên bản vi phạm, rồi bỏ đi, và nói “tặng CSGT luôn chiếc xe”.

Cũng tại chốt kiểm tra này, Đội CSGT Bình Triệu phát hiện nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Trong đó, những người vi phạm đa số là công nhân xây dựng. Sau khi kết thúc công việc, họ ăn nhậu rồi tự lái xe máy về nhà.

Tất cả trường hợp này đã bị cán bộ CSGT lập biên bản vi phạm, tạm giữ phương tiện.

CSGT kiểm tra cốp xe ông L. và yêu cầu người này cất giữ tài sản cá nhân (Ảnh: A.Đ.).

Trước đó, tối 12/12, Đội CSGT Bình Triệu kiểm tra nồng độ cồn trên đường Huỳnh Văn Lũy (phường Phú Lợi), một người đàn ông lái xe máy có dấu hiệu loạng choạng tấp vào chốt CSGT để hỏi đường.

Nhận thấy người này có biểu hiện say xỉn, hơi thở có mùi bia rượu nên cán bộ CSGT yêu cầu tài xế kiểm tra nồng độ cồn, kết quả là 1,222mg/l khí thở.