Đồng Nai ra giá khởi điểm cho 21,5ha đất vàng ven sông

Ngày 19/11, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (thuộc Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai) ra thông báo bán đấu giá một phần trong khu đất rộng 51,6ha ở Khu công nghiệp Biên Hòa 1 (thuộc phường Trấn Biên, Đồng Nai) với giá khởi điểm hơn 9.300 tỷ đồng.

Đây là khu đất đầu tiên nằm trong đề án chuyển đổi công năng Khu công nghiệp Biên Hòa 1 thành khu đô thị - thương mại - dịch vụ được đưa ra đấu giá trong năm nay.

Khu đất 51,6ha ở Khu công nghiệp Biên Hòa 1 (thuộc phường Trấn Biên, Đồng Nai) (Ảnh: Hoàng Bình).

Khu đất có vị trí "vàng" khi nằm tại nút giao thông Ngã tư Vũng Tàu. Một mặt của khu đất song song với quốc lộ 1, một mặt tiếp giáp sông Đồng Nai, bên cạnh là đường Lê Văn Duyệt chạy từ Ngã ba Vũng Tàu đến cầu An Hảo. Dự kiến, tỉnh tổ chức đấu giá khu đất trong tháng 12.

Theo thông báo, Đồng Nai chỉ đấu giá diện tích gần 21,5ha đất ở, thương mại dịch vụ, y tế, giáo dục, văn hóa. Diện tích còn lại hơn 30ha gồm: đất giao thông, đất mặt nước, cây xanh, bãi đỗ xe, công trình hạ tầng kỹ thuật và 2 công trình được giữ lại khi chuyển đổi công năng Khu công nghiệp Biên Hòa 1.

Trong đó, Công viên Lam Sơn (diện tích 0,9ha) là công trình có yếu tố lịch sử, nơi có tấm bia ghi công Đại đội Lam Sơn (phiên hiệu 926). Công trình còn lại là tòa nhà Sonadezi cao 21 tầng, là trụ sở của Tổng công ty Phát triển công nghiệp Sonadezi (chủ đầu tư Khu công nghiệp Biên Hòa 1).

Khu công nghiệp Biên Hòa 1 rộng 320ha, là khu công nghiệp đầu tiên và lâu đời nhất Việt Nam, được thành lập năm 1963. Do được xây dựng từ lâu, khu công nghiệp có nhiều hạn chế về cơ sở hạ tầng, công nghệ sản xuất, nằm sát sông Đồng Nai, khiến nguy cơ gây ô nhiễm môi trường rất cao.