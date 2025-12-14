Để tang mẹ và ngủ ở giường người đã khuất, con trai nôn mửa không dứt

Ông Trần (hơn 60 tuổi) là con một trong gia đình ở vùng nông thôn hẻo lánh thuộc tỉnh Chiết Giang, miền đông của Trung Quốc.

Mẹ ông, một cụ bà 86 tuổi, vốn có sức khỏe dẻo dai. Bà vẫn làm việc đồng áng hàng ngày. Tuy nhiên hồi cuối tháng 9, bà bất ngờ qua đời sau khi mắc chứng bệnh lạ với các triệu chứng nôn mửa và tiêu chảy kéo dài.

Một đám tang ở Trung Quốc (Ảnh minh họa: Reuters).

Quá đau buồn trước sự ra đi đột ngột của mẹ, ông Trần làm theo phong tục địa phương trong suốt quãng thời gian để tang, đó là nằm ngủ trên giường của người đã khuất trong nhiều ngày liên tiếp.

Ở một số làng quê tại Chiết Giang, nghi thức này được hiểu nôm na là cách dẫn dắt linh hồn người chết sang thế giới bên kia bình yên.

Cũng theo quan niệm của người địa phương, phong tục thường kéo dài tới ngày thứ 35 sau khi người mất qua đời. Tập tục này dựa trên quan niệm rằng, linh hồn sẽ dần tan biến theo từng chu kỳ 7 ngày.

Mỗi chu kỳ đánh dấu một bước chuyển tiếp trước khi linh hồn về nơi an nghỉ cuối cùng. Con số 7 giữ vai trò đặc biệt trong văn hóa tang lễ Trung Hoa, tượng trưng cho sự biến đổi, chuyển hóa và khép lại.

Nghi thức này cũng gắn liền với tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, trong đó có việc con cháu đốt vàng mã, làm lễ tưởng niệm để cầu mong tổ tiên phù hộ cho người sống.

Bọ ve là vật trung gian truyền virus khiến người bệnh gặp hội chứng sốt, tiêu chảy và nôn mửa (Ảnh: News).

Không thể chủ quan với sức khỏe bản thân, ông vội tới bệnh viện kiểm tra. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán ông mắc virus do bọ ve truyền sang. Loại virus này có thể gây sốt, rối loạn tiêu hóa. Trong những trường hợp nặng, nạn nhân có thể xảy ra tình trạng rối loạn miễn dịch và suy đa cơ quan.

Các bác sĩ nhận định, nhiều khả năng mẹ ông Trần đã bị bọ ve cắn và nhiễm virus. Sau đó người đã khuất để lại dịch tiết trên giường. Khi người con nằm ngủ tại đây, ông đã tiếp xúc với nguồn lây còn sót lại và mắc cùng loại virus.

Sau quá trình điều trị, tình trạng sức khỏe của ông Trần hiện được cải thiện.

Để tránh tình trạng này, các bác sĩ khuyến cáo người dân nên sử dụng thuốc xua côn trùng, đồng thời loại bỏ kịp thời phần miệng bọ ve sau khi bị cắn để phòng ngừa nguy cơ nhiễm bệnh.

Hiện câu chuyện này nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng Trung Quốc trên nhiều nền tảng với các bình luận trái chiều.

“Tấm lòng hiếu thảo của ông Trần là điều dễ hiểu. Nhưng việc ông nhiễm virus chắc chắn không phải điều người mẹ mong muốn. Chúng ta nên thực hành chữ hiếu theo cách khoa học hơn, thay vì duy trì những phong tục lạc hậu”, một tài khoản trên Weibo bình luận.

Một số ý kiến khác chia sẻ về một tập tục khác trong văn hóa Trung Hoa, đó là đốt bỏ đồ dùng của người đã khuất để tránh xui xẻo. Nhiều cư dân mạng cho rằng, xét ở góc độ khoa học, tập tục này có thể giúp ngăn ngừa nguy cơ lây lan mầm bệnh, chứ không đơn thuần chỉ là mê tín.