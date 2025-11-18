Ông Nguyễn Văn Út làm Chủ tịch tỉnh Đồng Nai

Chiều 18/11, HĐND tỉnh Đồng Nai khóa X tổ chức kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh theo quy định.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Đồng Nai đã thực hiện quy trình miễn nhiệm chức Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đối với ông Võ Tấn Đức, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai. Tiếp đó, các đại biểu HĐND tỉnh Đồng Nai đã bầu ông Nguyễn Văn Út, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai với tỷ lệ 100%.

Trước đó, ông Nguyễn Văn Út giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh.

Ông Nguyễn Văn Út được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai (Ảnh: Hoàng Bình).

Ông Nguyễn Văn Út, sinh năm 1969, quê ở huyện Đức Huệ, tỉnh Long An (nay là tỉnh Tây Ninh), là người có nhiều kinh nghiệm điều hành tại cấp huyện và tỉnh.

Với nền tảng chuyên môn là Cử nhân và Thạc sỹ Kinh tế, cùng trình độ Lý luận Chính trị Cao cấp, ông Nguyễn Văn Út từng kinh qua các chức vụ như Phó chủ tịch, Chủ tịch UBND huyện và Bí thư Huyện ủy Đức Hòa, một trong những địa phương công nghiệp hóa mạnh của tỉnh Long An cũ.

Tháng 10/2019, ông Nguyễn Văn Út được bầu vào Ban thường vụ Tỉnh ủy Long An, sau đó giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XI. Đến tháng 11/2020, ông Nguyễn Văn Út được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Long An và giữ vị trí này đến thời điểm hợp nhất với tỉnh Tây Ninh. Ngày 30/6, Thủ tướng Chính phủ chỉ định ông Nguyễn Văn Út giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh mới cho đến nay.

Trước khi được HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, ông Nguyễn Văn Út được Ban Bí thư điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai nhiệm kỳ 2025-2030.