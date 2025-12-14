Công an phường ở TPHCM yêu cầu rà soát liên quan dự án Nuôi em

Chiều 14/12, lãnh đạo UBND phường An Phú, TPHCM, xác nhận đã nhận được văn bản của công an phường yêu cầu rà soát liên quan đến dự án Nuôi em.

Theo lãnh đạo UBND phường An Phú, văn bản thông báo cho các khu phố nắm lại tình hình trong người dân xem có ai đã chuyển tiền cho nhóm này hay không.

Trước đó, ngày 13/12, Công an phường An Phú đã có văn bản gửi đến Tổ Cảnh sát khu vực và Ban Điều hành khu phố thuộc phường An Phú, đề nghị rà soát các việc liên quan đến dự án thiện nguyện "Nuôi em" trên địa bàn.

Một trong những dự án Nuôi em mà Công an phường An Phú yêu cầu rà soát (Ảnh: Phạm Diện).

Nội dung văn bản nêu, hiện nay Cục C02 (Bộ Công an) đang phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An xác minh vụ việc liên quan đến dự án thiện nguyện "Nuôi em" do Hoàng Hoa Trung và Đỗ Thị Nga thành lập.

Công an phường An Phú đề nghị Ban Điều hành của 7 khu phố phối hợp cùng tổ cảnh sát khu vực tiến hành rà soát, báo cáo các vụ việc, nguồn tin, tin báo có liên quan đến dự án thiện nguyện "Nuôi em" trên địa bàn quản lý.

Công an phường An Phú giao tổ cảnh sát khu vực chủ trì, tham mưu lãnh đạo công an phường báo cáo kết quả về Phòng PC02, Công an TPHCM, theo quy định.