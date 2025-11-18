Ông Võ Tấn Đức tiếp tục làm Phó Bí thư sau khi thôi chức Chủ tịch Đồng Nai

Chiều 18/11, tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Đồng Nai khóa X, các đại biểu đã thực hiện quy trình miễn nhiệm chức Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đối với ông Võ Tấn Đức. Cũng tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Đồng Nai đã bầu Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Văn Út giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai với tỷ lệ 100%.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn cho biết, trên cơ sở nhận xét, đánh giá cán bộ và tình hình thực tế tại địa phương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thực hiện quy trình báo cáo và được Ban Bí thư đồng ý để ông Võ Tấn Đức tiếp tục công tác tại tỉnh Đồng Nai và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Võ Tấn Đức thôi giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Võ Tấn Đức nhận hoa từ lãnh đạo Tỉnh ủy Đồng Nai sau khi thôi chức Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai (Ảnh: Hoàng Bình).

Lãnh đạo Tỉnh ủy Đồng Nai cũng thông tin, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Quyết định số 2530 về việc ông Nguyễn Văn Út thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Văn Út được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai nhiệm kỳ 2025-2030, được giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Văn Út được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai (Ảnh: Hoàng Bình).

Các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ nêu trên có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh toàn hệ thống chính trị của Đồng Nai đang tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp tăng tốc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2025; tạo tiền đề vững chắc để thực hiện thắng lợi các mục tiêu của cả nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra.

Bí thư Vũ Hồng Văn đánh giá ông Võ Tấn Đức là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, trải qua rất nhiều vị trí, lĩnh vực công tác, có kinh nghiệm, am hiểu thực tiễn, nhất là trên lĩnh vực kinh tế - xã hội. Với vai trò là Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, ông Võ Tấn Đức đã có những đóng góp to lớn cho tỉnh thời gian qua. Đặc biệt là đưa ra những giải pháp đột phá trong cải cách hành chính, thúc đẩy phát triển dự án hạ tầng giao thông, nhà ở xã hội…

"Đồng Nai đứng trước cơ hội lịch sử, có sân bay, có cảng… Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến kiểm tra sân bay Long Thành và có kết luận về những kiến nghị chiến lược của Đồng Nai, nhằm phát huy những thế mạnh trong thời gian tới như khu đô thị thông minh, khu thương mại tự do...", Bí thư Vũ Hồng Văn nói.