Liên tục phát hiện vật nghi bom vùi trong rẫy người dân

Ngày 14/12, Ban Chỉ huy Quân sự xã Phước Chánh, thành phố Đà Nẵng, đã có báo cáo về việc phát hiện vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn.

Vật liệu nổ nghi là bom được phát hiện khoảng 7h cùng ngày, tại một khu rẫy của người dân, cách tuyến đường nối Phước Chánh - Phước Thành khoảng 500m.

Vật liệu nổ nghi là bom được phát hiện tại một khu rẫy của người dân (Ảnh: Anh Thành).

Qua kiểm tra ban đầu, vật thể có đường kính 30-40cm, chiều dài 1-1,2m. Trong đó phần lộ trên mặt đất dài 60-70cm, phần còn lại bị chôn vùi trong đất.

Vật nghi là bom này cũng nằm cách nhà dân gần nhất khoảng 1km, cách khu dân cư khoảng 4km. Nên Ban Chỉ huy Quân sự xã đã phân công lực lượng túc trực, căng dây cảnh báo yêu cầu chủ rẫy, người dân không tiếp cận khu vực nguy hiểm.

Trước đó, ngày 11/12, lực lượng Công binh Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Trà My xử lý an toàn một quả bom MK81 nặng khoảng 113kg còn sót lại sau chiến tranh.

Lực lượng chức năng căng dây cảnh báo chủ rẫy, người dân không tiếp cận khu vực nguy hiểm (Ảnh: Anh Thành).

Quả bom này được người dân phát hiện trong quá trình sản xuất tại thôn Trà Linh Đông, xã Hiệp Đức, thành phố Đà Nẵng.

Quả bom sau khi được khảo sát, đánh giá mức độ nguy hiểm đã được tháo gỡ, thu gom, vận chuyển đến khu vực an toàn để hủy nổ đúng quy trình kỹ thuật.