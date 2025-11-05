Hiện trạng dự án trụ sở Bộ Ngoại giao gây lãng phí hơn 4.000 tỷ đồng

Dự án trụ sở làm việc Bộ Ngoại giao (số 2 Lê Quang Đạo) có tổng diện tích 8ha, gồm 3 khối nhà, thời gian hoàn thành được gia hạn điều chỉnh từ 2014 đến 2025 nhưng đến nay dự án vẫn dang dở. Việc để dự án dừng thi công theo từng giai đoạn và kéo dài hơn 10 năm gây lãng phí số vốn Nhà nước đã chi cho dự án hơn 4.000 tỷ đồng.

Dự án nằm ở vị trí đắc địa tại khu vực ngã 3 Lê Quang Đạo - đại lộ Thăng Long.

Mới đây Thanh tra Chính phủ phát hiện hàng loạt gói thầu dự án xây trụ sở làm việc Bộ Ngoại giao tăng đột biến so với tổng mức đầu tư ban đầu.

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ cho thấy, tổng mức đầu tư dự án được Bộ Ngoại giao phê duyệt tháng 7/2008 là 3.484 tỷ đồng và sau nhiều lần điều chỉnh, đến tháng 5/2013, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình tổng mức đầu tư điều chỉnh dự án là 6.988 tỷ đồng. Việc lập, thẩm định tổng mức đầu tư dự án điều chỉnh từ 3.484 tỷ đồng lên 6.988 tỷ đồng bị Thanh tra Chính phủ kết luận là "có nhiều nội dung thiếu căn cứ".

Thanh tra Chính phủ phát hiện hàng loạt gói thầu tăng đột biến so với tổng mức đầu tư ban đầu, gồm: TB-02 (từ trên 28 tỷ đồng tăng lên gần 678 tỷ đồng), TB-04 (từ hơn 24 tỷ đồng tăng lên 146 tỷ đồng), TB-06 (từ 89 tỷ đồng tăng lên 139 tỷ đồng), TB-09 (từ 356 tỷ đồng tăng lên trên 614 tỷ đồng), XL-08 (từ 312,6 tỷ đồng tăng lên 729 tỷ đồng), XL-09 (từ 270 tỷ đồng tăng lên 704 tỷ đồng), XL-10 (từ 261 tỷ đồng tăng lên 564 tỷ đồng).

Trong đó có nhiều thiết bị có giá dự toán dùng để chỉ định thầu, ký hợp đồng cao hơn nhiều lần so với giá trị nhập khẩu.

Dự án trụ sở Bộ Ngoại giao có diện tích sàn xây dựng khoảng 126.500m2, dự kiến cho 1.800 người làm việc. Ngoài ra dự án còn bao gồm hệ thống giao thông, đường xe chạy, hè đường, bãi để xe ngoài trời, vườn hoa, cây xanh, thảm cỏ, các công trình kỹ thuật hạ tầng ngoài nhà, đường thoát hiểm,...

Hồi cuối tháng 3 năm nay, dự án này được đưa vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

5 vụ việc có dấu hiệu vi phạm các quy định của Bộ luật Hình sự tại dự án này đã được Thanh tra Chính phủ chuyển tới Bộ Công an để xem xét, xử lý theo thẩm quyền. Kết luận thanh tra đã được Thanh tra Chính phủ chuyển đến Ủy ban Kiểm tra Trung ương để xem xét xử lý theo thẩm quyền.

Thanh tra Chính phủ đã chuyển hồ sơ, tài liệu một số vụ việc có dấu hiệu vi phạm hình sự sang Bộ Công an để xem xét, xử lý theo quy định.

Cơ quan thanh tra kết luận việc để dự án dừng thi công theo từng giai đoạn và kéo dài hơn 10 năm gây lãng phí số vốn Nhà nước đã chi cho dự án hơn 4.000 tỷ đồng.

“Trách nhiệm để xảy ra các thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm nêu trên thuộc về Bộ trưởng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao phụ trách dự án, Ban Quản lý dự án, Cục Quản trị - Tài vụ, Công ty Heerim, Công ty CID và Viện Kinh tế xây dựng”, kết luận thanh tra nêu.

Phía sau trụ sở Bộ Ngoại giao cây xanh, cỏ dại mọc tốt um tùm.

Một số hạng mục của dự án trụ sở Bộ Ngoại giao không được chăm sóc trở nên cũ kỹ.

Trụ sở Bộ Ngoại giao nằm ngay đầu đường Lê Quang Đạo, một trong những tuyến đường đẹp nhất phía Tây Nam Hà Nội. Tuyến đường này kết nối giữa quận Nam Từ Liêm và quận Hà Đông cũ.

Nhiều khu vực bên trong trụ sở Bộ Ngoại giao cỏ dại mọc um tùm.

Cỏ mọc um tùm, cây xanh không được cắt tỉa khiến khuôn viên dự án trụ sở Bộ Ngoại giao nhếch nhác.

Tại một trụ cổng của trụ sở Bộ Ngoại giao cây xanh phát triển um tùm.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, hiện một số hạng mục trong trụ sở Bộ Ngoại giao hoen gỉ nghiêm trọng, hư hỏng.

Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ trưởng Bộ Ngoại giao tổ chức kiểm điểm để xử lý trách nhiệm và có hình thức xử lý nghiêm với tập thể, cá nhân theo từng thời kỳ liên quan các thiếu sót, vi phạm được nêu trong kết luận.