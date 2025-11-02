PVN muốn tiếp nhận dự án trụ sở Bộ Ngoại giao đang dở dang

Theo nguồn tin của phóng viên Dân trí từ Thanh tra Chính phủ, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) mới đây có thông báo kết luận của Trưởng Ban chỉ đạo nghiên cứu và triển khai phương án trụ sở văn phòng làm việc của PVN.

Qua xem xét, lãnh đạo PVN đánh giá phương án tiếp nhận dự án trụ sở Bộ Ngoại giao (số 2 Lê Quang Đạo, Hà Nội) từ Bộ Ngoại giao là khả thi nhất, có quy mô phù hợp với nhu cầu về trụ sở văn phòng làm việc của tập đoàn.

Hơn nữa, PVN cho rằng phương án tiếp nhận trụ sở này cũng nhận được sự ủng hộ, thúc đẩy của các bộ, ngành.

Dự án xây dựng trụ sở Bộ Ngoại giao ở số 2 Lê Quang Đạo, Hà Nội (Ảnh: Hữu Thắng).

PVN đã giao các đơn vị liên quan thực hiện thủ tục, trao đổi với Bộ Ngoại giao nhằm tiếp nhận dự án số 2 Lê Quang Đạo để triển khai đầu tư trụ sở văn phòng làm việc.

Ban Quản lý dự án điện lực dầu khí Thái Bình 2 được giao chuẩn bị nguồn lực để thực hiện, trong đó có việc rà soát các hồ sơ tài liệu, vật tư, vật liệu, công trình dang dở, kiểm kê toàn bộ công trình.

Tập đoàn PVN sẽ phối hợp với ngân hàng làm việc với các sở ngành của Hà Nội để trao đổi thông tin, tài liệu cần thiết cũng như hướng dẫn thủ tục điều chỉnh mục đích sử dụng đất để triển khai dự án trụ sở làm việc tại đây.

Tại kết luận thanh tra vừa công bố, Thanh tra Chính phủ cho biết Bộ Ngoại giao đã có báo cáo kiến nghị cho phép dừng chủ trương đầu tư dự án trụ sở làm việc tại số 2 Lê Quang Đạo và cho cơ chế xử lý các vướng mắc, tồn đọng của dự án về vật tư, thiết bị tồn kho, chấm dứt, thanh lý hợp đồng để quyết toán vốn đầu tư công đã đầu tư vào dự án (kể cả giá trị thực hiện dở dang).

Việc này nhằm xác định giá trị tài sản công hình thành sau đầu tư, làm căn cứ điều chuyển dự án sang cho PVN quản lý.

Bộ Ngoại giao kiến nghị cho phép nghiên cứu, trình cấp có thẩm quyền phương án lập dự án đầu tư xây dựng trụ sở mới của Bộ Ngoại giao tại một địa điểm phù hợp.

Thanh tra Chính phủ cho rằng khi lập dự án đầu tư Bộ Ngoại giao đã xác định dự án có các hạng mục đặc biệt là sân đỗ trực thăng, hầm thoát hiểm và khi trình điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư đã bổ sung thêm Trung tâm lưu trữ là hạng mục đặc biệt.

Trong tổng mức đầu tư điều chỉnh từ 3.484 tỷ đồng lên 6.988 tỷ đồng có nhiều nội dung phát sinh do tính chất đặc thù của công trình gần 1.585 tỷ đồng (mặc dù chưa có tài liệu chứng minh).

Mặt khác, dự án trụ sở làm việc Bộ Ngoại giao còn nhiều vướng mắc cần phải được kiểm toán để xác định chính xác giá trị dự toán, tổng dự toán, tổng mức đầu tư làm căn cứ tiếp tục thực hiện dự án.

Chính vì thế, cơ quan thanh tra cho rằng việc điều chuyển dự án trụ sở Bộ Ngoại giao cho các cơ quan, tổ chức Nhà nước cần tính đến các yếu tố trên để đảm bảo không gây thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước.

Kết luận thanh tra cho thấy dự án trụ sở làm việc Bộ Ngoại giao có tổng diện tích 8ha, gồm 3 khối nhà, thời gian hoàn thành được gia hạn điều chỉnh từ 2014 đến 2025, nhưng đến nay dự án vẫn không đạt được mục tiêu đề ra. Việc để dự án dừng thi công theo từng giai đoạn và kéo dài hơn 10 năm gây lãng phí số vốn Nhà nước đã chi cho dự án hơn 4.000 tỷ đồng.

5 vụ việc có dấu hiệu vi phạm các quy định của Bộ luật Hình sự tại dự án này đã được Thanh tra Chính phủ chuyển tới Bộ Công an để xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ trưởng Bộ Ngoại giao tổ chức kiểm điểm để xử lý trách nhiệm và có hình thức xử lý nghiêm với tập thể, cá nhân theo từng thời kỳ liên quan các thiếu sót, vi phạm.

Kết luận thanh tra đã được Thanh tra Chính phủ chuyển đến Ủy ban Kiểm tra Trung ương để xem xét xử lý theo thẩm quyền.

Hồi cuối tháng 3 năm nay, dự án xây dựng trụ sở làm việc Bộ Ngoại giao được đưa vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.