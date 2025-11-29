Hải Phòng điều động, bổ nhiệm hàng loạt cán bộ lãnh đạo

Chiều 29/11, Thành ủy và UBND Hải Phòng tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ, có hiệu lực từ ngày 1/12.

Ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng (thứ 5 từ phải qua), và Chủ tịch UBND thành phố Lê Ngọc Châu (thứ 5 từ trái qua), tặng hoa, trao quyết định cho các nhân sự nhận nhiệm vụ mới (Ảnh: Đàm Thanh).

Theo đó, ông Bùi Hùng Thiện, Ủy viên Thành ủy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, được bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Thành ủy.

Ông Đặng Xuân Thưởng, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Gia Lộc, thôi giữ các chức vụ tại xã Gia Lộc nhiệm kỳ 2025-2030 và được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Thành ủy.

Thành ủy điều động ông Nguyễn Cao Lân, Ủy viên Thành ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận, đến công tác tại HĐND thành phố để giới thiệu ứng cử chức Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

Bà Trần Thị Hoàng Mai, Ủy viên Thành ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, được bổ nhiệm làm Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy.

Bà Đồng Thị Vân, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, được bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Thành ủy.

UBND thành phố công bố quyết định thôi kiêm nhiệm chức Giám đốc Sở Nội vụ đối với ông Vũ Tiến Phụng, Phó Chủ tịch UBND thành phố; thôi kiêm nhiệm chức Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đối với ông Lê Trung Kiên, Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Từ ngày 1/12, ông Phạm Văn Thép, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, được bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng.

Bà Sái Thị Yến, Ủy viên Thành ủy, Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng Thành ủy, được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Nội vụ.

Ông Trần Việt Tuấn, Giám đốc Sở Ngoại vụ, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chánh Thanh tra thành phố.

Bà Trần Thị Quỳnh Trang, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Dương, được tiếp nhận và bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Ngoại vụ.

Ông Nguyễn Thành Trung, Ủy viên Thành ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố, được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ông Nguyễn Cao Thắng, Ủy viên Thành ủy, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

Ông Trịnh Nam Hưng, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Tây Hải Phòng, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố.

UBND thành phố giao ông Lê Anh Tuấn, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Tây Hải Phòng, phụ trách điều hành đơn vị cho đến khi kiện toàn chức danh giám đốc ban.