Giám đốc Sở Y tế TPHCM thông tin ca bệnh nguy kịch lúc rạng sáng ở Côn Đảo

Chiều 29/9, Phó giáo sư Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM thông tin với phóng viên Dân trí, các bác sĩ đang luân phiên công tác tại đặc khu Côn Đảo vừa can thiệp phẫu thuật thành công cho một trường hợp bệnh nhân nguy kịch.

Trước đó, vào rạng sáng 28/9, người đàn ông tên P.M.Q. (67 tuổi) được chuyển đến Trung tâm Y tế Quân dân Y Côn Đảo cấp cứu trong tình trạng đau bụng dữ dội, lan khắp bụng sau hai ngày đi tiêu phân đen.

Bệnh nhân được chỉ định thực hiện các chẩn đoán hình ảnh, ghi nhận có ít dịch quanh gan và hạ vị kèm viêm phổi hai bên, có hơi tự do trong ổ bụng, kết quả xét nghiệm bạch cầu tăng.

Tổng hợp các triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng, các bác sĩ nghĩ đến tình trạng viêm phúc mạc toàn thể nghi do thủng ổ loét tiền môn vị dạ dày, xuất huyết tiêu hóa mức độ nặng. Đáng chú ý, người đàn ông có bệnh nền tăng huyết áp, bệnh tim thiếu máu cục bộ, viêm phổi, tổn thương thận cấp.

Ngay lập tức, bệnh nhân được hồi sức nội khoa, truyền dịch, hồng cầu lắng và kháng sinh.

Trước tình huống cần can thiệp phẫu thuật cấp cứu trên trường hợp có bệnh nền tăng huyết áp và loét dạ dày, BS.CK2 Lý Bảo Duy (đang luân phiên công tác tại Côn đảo) đã kết nối hội chẩn và được tư vấn từ xa với Phó giáo sư Trần Vĩnh Hưng, Giám đốc Bệnh viện Bình Dân ngay sau đó.

Sau hội chẩn, Phó giáo sư Trần Vĩnh Hưng thống nhất với chẩn đoán và đồng ý cho triển khai can thiệp phẫu thuật cấp cứu người bệnh ngay tại Côn Đảo.

Các bác sĩ nội soi thám sát ổ bụng người bệnh ở Côn Đảo (Ảnh: BV).

Sau mổ 1 ngày, bệnh nhân tỉnh táo, không sốt. Hiện người bệnh đã qua cơn nguy kịch, tổng trạng ổn định, được tiếp tục được điều trị và chăm sóc theo đúng phác đồ.

"Các bác sĩ đang luân phiên công tác tại Côn Đảo đã mang tinh thần tất cả vì người bệnh và tuân thủ đúng quy trình xử lý khi gặp những trường hợp nguy kịch, đó là kết nối hội chẩn trực tuyến ngay với lãnh đạo và chuyên gia của bệnh viện, để có hướng can thiệp tốt nhất cho người bệnh.

Chắc chắn rằng tinh thần và hiệu quả làm việc của các bác sĩ luân phiên đợt 1 sẽ tiếp tục được duy trì và phát huy cho các nhóm luân phiên kế tiếp", lãnh đạo Sở Y tế TPHCM chia sẻ.

Trước đó, vào đầu tháng 9, Sở Y tế TPHCM đã triển khai đợt luân phiên đầu tiên các bác sĩ chuyên khoa đầu ngành đến công tác tại đặc khu Côn Đảo, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ y tế cho người dân và du khách tại đây. Mỗi đợt luân phiên sẽ kéo dài một tháng.

Cụ thể, đội ngũ y bác sĩ tham gia đợt 1 đều là những chuyên gia giỏi đến từ các bệnh viện uy tín hàng đầu TP.HCM, như: Bệnh viện Bình Dân, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Bệnh viện Hùng Vương, Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TPHCM và Bệnh viện Nguyễn Tri Phương.

Các bác sĩ nhóm 2 vừa bay ra đặc khu Côn Đảo để tiếp tục luân phiên công tác (Ảnh: SYT).

Chương trình được triển khai với quan điểm “không để ai bị bỏ lại phía sau, kể cả nơi xa nhất”, thể hiện cam kết mạnh mẽ của ngành y tế TPHCM sau hợp nhất.

Bên cạnh việc cử bác sĩ luân phiên, nhiều hoạt động hỗ trợ y tế khác cũng sẽ được triển khai tại Trung tâm Y tế Quân dân Y Côn Đảo.

Bệnh viện Hùng Vương sẽ thiết lập một ngân hàng máu di động, đảm bảo nguồn máu cho công tác cấp cứu, can thiệp sản khoa và phẫu thuật. Bệnh viện Nguyễn Tri Phương đảm trách thiết lập hệ thống chạy thận nhân tạo, trong khi Bệnh viện Bình Dân hỗ trợ thiết lập quy trình vận hành phòng mổ đạt chuẩn.

Tất cả các hoạt động này sẽ được phối hợp thực hiện dưới sự chỉ đạo và hỗ trợ của lãnh đạo các bệnh viện.