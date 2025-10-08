Sở Y tế TPHCM nêu kiến nghị với 2 bệnh viện "bỏ hoang"

Ngày 8/10, lãnh đạo Sở Y tế TPHCM cho biết, cơ quan này vừa kiến nghị giao đất tại cơ sở cũ của Bệnh viện Bà Rịa và Bệnh viện Lê Lợi (nay là Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu) để mở cơ sở 2 của các bệnh viện chuyên khoa ung bướu và chuyên khoa sản tuyến cuối.

Đây là hoạt động mang tính đột phá, giúp cải thiện khả năng cung ứng dịch vụ y tế cho người dân Bà Rịa - Vũng Tàu và du khách, được ngành y tế TPHCM xác định phải sớm triển khai.

Bộ trưởng Bộ Y tế thăm bệnh nhân điều trị tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, nay là TPHCM (Ảnh: SYT).

Theo đó, qua khảo sát thực tế và buổi làm việc với lãnh đạo phường Vũng Tàu, Sở Y tế TPHCM ghi nhận trên địa bàn khu vực Bà Rịa và Vũng Tàu còn nhiều vị trí có thể bổ sung vào quy hoạch đất cho ngành y tế.

Trước mắt, có 2 cơ sở nhà đất cũ của Bệnh viện Bà Rịa và Bệnh viện Lê Lợi chưa được tái sử dụng, sau khi 2 bệnh viện đa khoa trên đã chuyển sang cơ sở mới. Cụ thể, Bệnh viện Bà Rịa đã chuyển sang cơ sở mới từ 2015, trong khi Bệnh viện Lê Lợi cũng di dời từ đầu năm 2022.

Qua trao đổi và lắng nghe mong đợi của chính quyền và người dân các khu vực, Sở Y tế xác định việc sử dụng 2 cơ sở nhà đất trên cần ưu tiên cho các bệnh viện chuyên ngành ung bướu và sản khoa.

Đây là 2 chuyên khoa nhiều năm qua ngành y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) gặp nhiều khó khăn về nhân lực nên chưa triển khai được, khiến người dân phải đến các bệnh viện ở TPHCM để khám chữa bệnh, gây rất nhiều bất tiện cho bệnh nhân và gây quá tải cho các bệnh viện tuyến cuối.

Do đó, Sở Y tế TPHCM gửi văn bản đến Thường trực Thành uỷ và Thường trực UBND TPHCM kiến nghị chấp thuận chủ trương cho bệnh viện chuyên khoa tuyến cuối về sản phụ khoa (Bệnh viện Từ Dũ hoặc Bệnh viện Hùng Vương) triển khai cơ sở 2 tại Bệnh viện Lê Lợi cũ (22 đường Lê Lợi, phường Vũng Tàu).

Theo Sở Y tế, Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Hùng Vương là đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính nhóm 1, do đó sẽ sử dụng Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của bệnh viện để triển khai cơ sở 2, không sử dụng nguồn ngân sách thành phố.

Giám đốc Sở Y tế TPHCM phát biểu khi làm việc tại Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu thời điểm tháng 9 (Ảnh: SYT).

Song song đó, kiến nghị lãnh đạo thành phố chấp thuận chủ trương cho Bệnh viện Ung bướu TPHCM triển khai cơ sở 2 tại Bệnh viện Bà Rịa cũ (13 đường Phạm Ngọc Thạch, phường Bà Rịa).

Sở Y tế TPHCM khẳng định, việc chuyển đổi này hoàn toàn phù hợp khi các khu đất đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 tại Quyết định số 4316/QĐ-UBND ngày 10/6/2025 của UBND TP Vũng Tàu (cũ) và đã được công bố đồ án quy hoạch thành bệnh viện.

Đồng thời, việc này phù hợp với định hướng của ngành y tế TPHCM về nâng cao năng lực y tế trên địa bàn khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ).

Sau khi được chấp thuận chủ trương, Sở Y tế sẽ phối hợp với các Sở, ngành có liên quan để xây dựng đề án thành lập cơ sở 2 của các bệnh viện chuyên khoa tuyến cuối để trình UBND TPHCM xem xét, phê duyệt.