Hiểm nguy từ giàn giáo xây dựng "treo" lơ lửng trên đầu người dân Thủ đô

Trên nhiều tuyến phố Hà Nội, các công trình nhà dân xây mới hoặc phá dỡ được che chắn sơ sài, tôn quây lỏng lẻo, lưới chắn rách nát và vật liệu vương vãi chiếm dụng cả vỉa hè lẫn lòng đường.

Những công trình như vậy xuất hiện nhan nhản, trải dài từ các trục đường lớn, khu đông dân cho tới tận những ngõ nhỏ trong khu dân cư, tạo nên tình trạng xây dựng cơi nới và che chắn tạm bợ ở khắp nơi.

Các công trình cải tạo nhà có diện tích lớn vẫn được quây tạm, để hở nhiều khoảng trống, vật liệu và bụi xây dựng liên tục rơi xuống vỉa hè, ảnh hưởng trực tiếp đến lối đi của người dân.

Nhiều hạng mục phụ được cơi nới để phục vụ thi công được dựng treo lơ lửng trên cao, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người đi đường.

Khi những yêu cầu bắt buộc như rào chắn kín, sàn đỡ vật rơi hay lưới an toàn chưa được thực hiện đầy đủ, rủi ro cho người đi đường và cộng đồng xung quanh luôn hiện hữu.

Tại một công trình gần hồ Ba Mẫu (phường Khâm Thiên), hai công nhân làm việc trên giàn giáo không kiên cố, ngay phía dưới là dòng người qua lại.

Bà Vinh (phường Từ Liêm) cho biết, ngày nào bà cũng phải đi qua nhiều công trình đang thi công trên đường Phú Mỹ (phường Từ Liêm). Con đường nằm trong khu vực tập trung nhiều trường đại học lớn, vì vậy xuất hiện dày đặc các công trình đang xây dựng nhà trọ và nhà cho thuê.

“Sự thiếu trách nhiệm của đơn vị xây dựng làm vật liệu rơi vãi khắp nơi, bụi bay mù mịt do không được che chắn cẩn thận, đi lại vừa khó chịu vừa rất nguy hiểm”, bà chia sẻ.

Tại nhiều điểm thi công, công nhân làm việc trên cao nhưng không có trang phục bảo hộ hay dây đai an toàn. Mỗi khi máy móc hoạt động, cát bụi bị cuốn lên dày đặc, phủ khắp khu vực, gây xáo trộn sinh hoạt và làm giảm chất lượng không khí của các hộ dân lân cận.

Bên cạnh nguy cơ mất an toàn từ các hạng mục thi công phía trên, nhiều công trình còn để vật liệu chất đống dưới mặt đất, tràn cả xuống lòng đường.

Một công trình trên đường Ngọc Trục (phường Đại Mỗ) thi công trong tình trạng không hề có rào chắn, để giàn giáo, vật liệu và thiết bị xây dựng nằm ngổn ngang, chiếm dụng cả vỉa hè lẫn phần đường dành cho phương tiện.

Tình trạng thi công cơi nới, che chắn tạm bợ diễn ra ở nhiều tuyến phố không chỉ khiến người dân bất an, mà còn cho thấy việc tuân thủ các quy định an toàn trong xây dựng vẫn còn nhiều khoảng trống.