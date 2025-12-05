Chủ tịch Hà Nội: Công tác GPMB đường vành đai 1 chuyển biến từng ngày

Chiều 5/12, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng, Trưởng đoàn giám sát số 1 của Thành ủy làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Giảng Võ và phường Hai Bà Trưng.

Chủ tịch Hà Nội cho biết đoàn tập trung giám sát 8 nhóm vấn đề trọng tâm, giải quyết 5 "điểm nghẽn" của thành phố… Kết quả giám sát sẽ được hoàn thiện, trình Ban Thường vụ Thành ủy, bảo đảm tiến độ và chất lượng.

Báo cáo với đoàn giám sát, ông Tống Ngọc Nghĩa, Bí thư Đảng ủy phường Giảng Võ, cho hay phường đang tập trung tối đa để đẩy nhanh giải phóng mặt bằng tuyến đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục.

Ông Tống Ngọc Nghĩa, Bí thư Đảng ủy phường Giảng Võ báo cáo tại cuộc làm việc (Ảnh: Thanh Hải).

Theo ông Nghĩa, tính đến ngày 3/12, tổng số phương án giải phóng mặt bằng đường Vành đai 1 qua địa bàn là 795/795, trong đó có 662 hộ dân đã bàn giao mặt bằng, còn lại 133 hộ chưa bàn giao.

Ông Nghĩa cho hay có 84 hộ dân nhận tiền, nhận nhà nhưng chưa bàn giao mặt bằng mà để cho thuê. UBND phường Giảng Võ đã nhiều lần có thông báo yêu cầu các hộ dân bàn giao mặt bằng, phường đã tiến hành cắt điện, nước và rào tôn.

Ngoài ra, trên địa bàn phường Giảng Võ còn 49 hộ chưa đồng thuận với chính sách về bồi thường giải phóng mặt bằng, vướng mắc do di sản thừa kế, do tranh chấp nội bộ.

Ông Nghĩa cho biết phường đã thành lập tổ công tác thực hiện "chiến dịch 20 ngày, đêm quyết tâm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 1". Cán bộ phường đến từng nhà dân tuyên truyền, vận động bàn giao mặt bằng.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lê Thanh Nam, Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội, Phó Trưởng Đoàn giám sát số 1 của Thành ủy, cho rằng khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án trên địa bàn phường Giảng Võ đều liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng.

Ông Nam nhấn mạnh kinh nghiệm giải phóng mặt bằng cho thấy việc xác định nguồn gốc đất đai là bài toán ngược của quy trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Phường Giảng Võ cần vận dụng tốt nhất các quy trình để đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 1 như đã cam kết.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết những vấn đề liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn phường Giảng Võ đã tồn tại nhiều năm qua, không phải phát sinh gần đây.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu kết luận cuộc làm việc (Ảnh: Thanh Hải).

Ông Thắng nhấn mạnh trước sự chỉ đạo của Thành ủy, trực tiếp là Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc, công tác giải phóng mặt bằng đường Vành đai 1 chuyển biến từng ngày, trước ngày 15/12, các phường liên quan phải hoàn thành giải phóng mặt bằng tuyến đường này.

Chủ tịch Hà Nội cho rằng việc phường Giảng Võ vào cuộc nhanh, sát và hiệu quả thể hiện năng lực lãnh đạo của phường rất tốt.

Người đứng đầu chính quyền Hà Nội nhấn mạnh công tác giải phóng mặt bằng đường Vành đai 1 là việc lớn, cả thành phố đang vào cuộc cùng các phường. Các cơ quan của thành phố đang đồng hành cùng các phường để hoàn thành giải phóng mặt bằng tuyến đường này trước ngày 15/12.

Với "5 điểm nghẽn" gồm ùn tắc giao thông, úng ngập, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm và trật tự đô thị, Chủ tịch Hà Nội yêu cầu các phường tập trung thực hiện các giải pháp, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan của thành phố để giải quyết các vấn đề này.

Tuyến đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục dài 2,2km được phê duyệt chủ trương đầu tư vào cuối năm 2017 với tổng mức đầu tư hơn 7.800 tỷ đồng và được kỳ vọng hoàn thành trong năm 2020, tuy nhiên quá trình thực hiện đến nay đã chậm tiến độ nhiều lần.

Tại buổi làm việc với phường Láng, Ô Chợ Dừa và Giảng Võ mới đây, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu các phường hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đường Vành đai 1 xong trước ngày 15/12 và thông tuyến trước ngày 15/1/2026.