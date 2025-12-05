Chủ tịch TPHCM tiếp Đại diện thường trú Tòa thánh Vatican tại Việt Nam

Chiều 5/12, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đã tiếp Tổng Giám mục Marek Zalewski, Đại sứ Vatican tại Singapore, kiêm Đại diện thường trú Tòa thánh Vatican tại Việt Nam.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TPHCM trân trọng cảm ơn Tòa thánh Vatican và cộng đồng Công giáo đã đồng hành cùng thành phố trong đại dịch Covid-19 cũng như trong nhiều hoạt động nhân đạo, xã hội.

Thời gian qua, quan hệ Việt Nam - Vatican có nhiều tiến triển tích cực, thể hiện qua các hoạt động trao đổi, đối thoại cấp cao.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được tặng quà lưu niệm cho Tổng Giám mục Marek Zalewski (Ảnh: Đ.T.).

Hoạt động của Văn phòng Đại diện Tòa thánh tại Việt Nam đã góp phần củng cố tinh thần tôn trọng, hợp tác và tin tưởng lẫn nhau. Chủ tịch UBND TPHCM tin tưởng Đại diện thường trú của Tòa thánh sẽ tiếp tục có những đóng góp thiết thực cho quan hệ giữa hai bên.

Chủ tịch UBND TPHCM cũng bày tỏ ấn tượng với thông điệp hòa bình mà Tòa thánh Vatican gửi đến thế giới, đặc biệt trong bối cảnh nhiều khu vực còn xung đột. Lãnh đạo TPHCM khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng chính sách tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo; các tôn giáo tại Việt Nam sống hài hòa, đồng hành cùng dân tộc và tích cực tham gia an sinh xã hội.

Tổng Giám mục Marek Zalewski bày tỏ niềm vui khi trở lại Việt Nam, nơi ông đã có nhiều năm gắn bó trong công tác mục vụ và đồng hành cùng các giáo xứ, giáo dân. Tổng Giám mục trân trọng những bước tiến mạnh mẽ trong quan hệ giữa Vatican và Việt Nam 10 năm qua, tạo nền tảng vững chắc cho sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau.

Tổng Giám mục Marek Zalewski tại buổi làm việc (Ảnh: Đ.T.).

Nhân dịp kỷ niệm 2 năm Tòa thánh thiết lập Đại diện thường trú tại Việt Nam, Tổng Giám mục khẳng định đây là vinh dự lớn và cũng là trách nhiệm để tiếp tục thúc đẩy các chương trình hợp tác thiết thực giữa hai bên.

Tổng Giám mục Marek Zalewski cam kết tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, tăng cường kết nối cộng đồng, đóng góp vào đời sống xã hội của thành phố, đồng thời tiếp tục thúc đẩy quan hệ giữa Giáo hội Công giáo Việt Nam với Chính phủ Việt Nam.

Tổng Giám mục Marek Zalewski nhấn mạnh, Tòa thánh luôn theo đuổi mục tiêu hòa bình, mong sẽ có nhiều cơ hội hợp tác sâu rộng hơn giữa Tòa thánh Vatican và TPHCM.

Với đặc thù là nơi có đông giáo dân sinh sống, TPHCM được kỳ vọng tiếp tục là hình mẫu để các địa phương khác tham khảo trong việc gìn giữ sự hòa hợp, đồng hành và đóng góp của đồng bào Công giáo vào sự phát triển chung.