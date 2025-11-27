Vụ cháy làm 44 người chết ở Hong Kong: Giàn giáo tre thành tâm điểm

Lửa lan dữ dội ra nhiều tòa nhà đang cải tạo gây ra vụ cháy nghiêm trọng (Ảnh: Reuters).

Vụ cháy chết chóc nhất ở Hong Kong trong 3 thập niên vừa qua đã nhấn mạnh sự rủi ro khi dùng giàn giáo tre dễ cháy và lớp lưới bọc công trình, một truyền thống có từ hàng thế kỷ trước ở Trung Quốc.

Nguồn gốc vụ cháy vẫn chưa rõ ràng, nhưng hình ảnh và video cho thấy những giàn giáo bằng tre bọc lưới xanh đã bốc cháy và lan nhanh dữ dội, gây ra cảnh tượng như "biển lửa". Ít nhất 44 người đã thiệt mạng, 279 người đang mất tích.

Trong nhiều thập kỷ tại Hong Kong, đặc khu với những tòa nhà chọc trời, tre đã là vật liệu giàn giáo được ưa chuộng vì rẻ, dồi dào và linh hoạt. Chúng được buộc lại bằng dây nylon.

Nghề này có nguồn gốc từ Trung Quốc đại lục, nơi tre từ thời cổ đại đã là nền tảng của kiến trúc, thậm chí được cho là từng được dùng làm giàn giáo và công cụ khi xây Vạn Lý Trường Thành.

Nhưng ngày nay, ở đại lục nó đã dần bị thay thế phần lớn bằng giàn giáo kim loại và khớp nối chắc chắn hơn.

Tuy nhiên ở Hong Kong, bất chấp mức độ hiện đại, vẫn còn khoảng 2.500 thợ giàn giáo tre được đăng ký đang hành nghề, theo số liệu chính thức.

Chung cư Hong Kong chìm trong lửa

Hình ảnh các nhóm thợ nhỏ trèo lên những mặt tiền nhà cao chót vót để bao bọc cả tòa nhà chỉ trong vài tuần là một cảnh tượng mang tính biểu tượng ở trung tâm tài chính toàn cầu này.

Các giàn khung tre này cũng thường được sử dụng cùng lưới che công trình màu xanh để ngăn mảnh vỡ rơi trúng người đi đường.

Đặc khu trưởng Hong Kong John Lee cho biết một tổ công tác đã được thành lập để điều tra nguyên nhân vụ cháy.

“Đơn vị xem xét độc lập của Sở Xây dựng sẽ điều tra xem liệu các lớp phủ bên ngoài của tòa nhà có đáp ứng tiêu chuẩn chống cháy hay không. Nếu có sai phạm, chúng tôi sẽ truy cứu trách nhiệm theo luật và quy định", ông nói.

Ông cũng cho biết chính quyền sẽ thực hiện biện pháp đặc biệt đối với các dự án đang thi công, kiểm tra xem vật liệu lưới giàn giáo có đáp ứng tiêu chuẩn chống cháy và các tiêu chuẩn an toàn khác hay không.

Vào tháng 3, chính quyền cho biết 50% hợp đồng công trình công sẽ bắt buộc sử dụng giàn giáo kim loại trong thời gian tới.

Nhưng trọng tâm của chính sách này dường như nghiêng nhiều về an toàn lao động hơn là rủi ro cháy. Có 22 trường hợp tử vong liên quan tới thợ giàn giáo tre trong giai đoạn 2019-2024, theo số liệu chính thức.

Tháng 10, một hệ thống giàn giáo tre khổng lồ bốc cháy tại tòa Chinachem Tower ở khu Central. Ngọn lửa lại thiêu rụi lưới công trình và cột tre, khiến cửa sổ bị cháy sém và tường ngoài bị bén lửa nghiêm trọng.

Hiệp hội Quyền của Nạn nhân Tai nạn Công nghiệp Hong Kong cho biết trên Facebook rằng đã có ít nhất 2 vụ cháy giàn giáo tre khác trong năm nay.

Theo Bộ Quy tắc an toàn giàn giáo tre của Sở Lao động Hong Kong, các lớp lưới bảo vệ, tấm chắn hoặc bạt nhựa phủ mặt giàn giáo “phải có đặc tính chống cháy phù hợp theo tiêu chuẩn được công nhận”.