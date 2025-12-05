Huy động thợ lặn tìm kiếm thiếu niên 14 tuổi mất tích trên sông ở Gia Lai
(Dân trí) - Hai thiếu niên 14 tuổi chèo thuyền thúng ra sông Hà Thanh ở Gia Lai nhặt bóng thì gặp nạn. Một em được cứu kịp thời, em còn lại bị nước cuốn mất tích. Lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm.
Tối 5/12, ông Trần Việt Quang, Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), xác nhận các lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm em T.V.M. (14 tuổi, trú tại phường Quy Nhơn Đông) sau khi em này mất tích trên sông Hà Thanh.
Theo thông tin ban đầu, vào chiều cùng ngày, M. và bạn là V.T.K. (14 tuổi, cùng trú phường Quy Nhơn Đông) đến khu vực tổ 1 của phường để chơi bóng chuyền. Trong lúc chơi, quả bóng không may rơi xuống sông Hà Thanh, bị nước cuốn trôi.
Để lấy lại bóng, K. và M. đã dùng thuyền thúng chèo ra sông. Tuy nhiên, trong quá trình di chuyển, nước tràn vào khiến thuyền lật, cả 2 em ngã xuống sông. Một người dân phát hiện sự việc đã kịp thời chèo thuyền ra cứu được K., nhưng M. đã bị chìm, mất tích.
Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Quy Nhơn Đông đã huy động lực lượng, tăng cường thêm thợ lặn để mở rộng phạm vi tìm kiếm dưới lòng sông Hà Thanh. Mặc dù đã nỗ lực tìm kiếm trong đêm, nhưng đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có kết quả.