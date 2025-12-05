Ngân hàng ADB viện trợ 2 triệu USD khắc phục hậu quả mưa lũ ở miền Trung

Tại trụ sở Bộ Nông nghiệp và Môi trường chiều 5/12, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) công bố khoản viện trợ quốc tế khẩn cấp trị giá 2 triệu USD nhằm khắc phục hậu quả thiên tai trong thời gian qua tại miền Trung của Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp đã tiếp ông Shantanu Chakraborty, Giám đốc quốc gia ADB tại Việt Nam và tiếp nhận thư xác nhận viện trợ chính thức từ phía ADB.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp tiếp nhận thư xác nhận viện trợ chính thức từ phía ADB (Ảnh: Ngọc Hà).

Khoản viện trợ được giải ngân từ Quỹ ứng phó thiên tai châu Á - Thái Bình Dương (APDRF), nhằm góp phần hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ ở miền Trung phục hồi đời sống.

Bày tỏ lời chia buồn sâu sắc tới những mất mát mà người dân miền Trung phải gánh chịu do mưa lũ kéo dài, ông Shantanu Chakraborty khẳng định khoản viện trợ khẩn cấp này là minh chứng cho cam kết của ADB trong việc đồng hành cùng Việt Nam ứng phó thiên tai và hỗ trợ người dân sớm vượt qua khó khăn.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của ADB và khẳng định khoản viện trợ quốc tế khẩn cấp lần này có ý nghĩa to lớn, cần thiết và kịp thời, góp phần giúp người dân vùng chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ khắc phục hậu quả, nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp khẳng định khoản viện trợ quốc tế khẩn cấp lần này của ADB có ý nghĩa to lớn, cần thiết và kịp thời (Ảnh: Ngọc Hà).

Khoản viện trợ dự kiến được sử dụng để xây, sửa nhà cho các hộ gia đình có nhà ở bị sập đổ và thiệt hại nặng bởi thiên tai, theo đúng tinh thần của “Chiến dịch Quang Trung thần tốc” do Chính phủ Việt Nam phát động.

Ông Hiệp nói thời gian tới các thủ tục cần thiết để phê duyệt khoản viện trợ sẽ được ký kết giữa các cơ quan liên quan và ADB, thời gian triển khai khoản viện trợ là 6 tháng kể từ thời điểm ký kết

Thống kê của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đến ngày 4/12 cho thấy thiên tai năm nay diễn ra dồn dập, khốc liệt, trên phạm vi rộng, mang nhiều yếu tố bất thường, vượt mức lịch sử, tổng thiệt hại ước tính trên 97.115 tỷ đồng.

Năm nay Việt Nam đã "đón" 21 cơn bão, áp thấp nhiệt đới trên biển Đông (15 cơn bão và 6 áp thấp nhiệt đới). Mưa lớn cực đoan, lũ vượt lịch sử trên 14 tuyến sông khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ (sông Cầu, sông Thương, sông Trung, sông Bằng, sông Cà Lồ, sông Lô, sông Bưởi, sông Cả, sông Bồ, sông Thu Bồn, sông Ba, sông Kỳ Lộ, sông Dinh Ninh Hòa, sông Cam Ly).

Ngập lụt rất nghiêm trọng xảy ra tại các đô thị, vùng trũng thấp, nhất là tại thành phố Hà Giang (cũ), Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa...

Khu vực Chùa Cầu (Hội An) ngập hết tầng 1, ước tính cao gần 2m sáng 30/10 vừa qua. Nước sông Thu Bồn, TP Đà Nẵng đo được tại Câu Lâu và Hội An đã cao hơn mức lũ lịch sử năm Giáp Thìn 1964 (Ảnh: Hoài Sơn).

Tính đến 4/12, thiên tai làm 419 người chết, mất tích; 730 người bị thương; 4.435 nhà bị sập, đổ, trôi; 337.110 nhà bị hư hỏng, tốc mái.

Gần 547.500ha lúa, hoa màu và trên 327.130ha cây trồng khác bị ngập úng, thiệt hại; 69.700 con gia súc, 4,9 triệu con gia cầm bị chết, cuốn trôi; 868.470 lồng bè thủy sản bị thiệt hại.

668km đê, kè, kênh mương bị thiệt hại; hơn 100km bờ sông, bờ biển bị sạt lở; 744 km đường giao thông bị thiệt hại với tổng khối lượng đất đá bị sạt lở là 14,5 triệu m3, theo thống kê.