Sông Hàn “no nước”, sóng biển dội mạnh trước giờ bão Fengshen áp sát

Sáng 22/10, theo ghi nhận, do bão Fengshen (bão số 12) gây mưa sớm và triều cường, nước sông Hàn tại Đà Nẵng dâng cao, sóng cuộn trào dữ dội từng đợt, nước đục ngầu.

Đêm 21/10, do tác động của thủy triều, nước sông Hàn dâng rất cao, chỉ cách mép vỉa hè đường Bạch Đằng 0,5m. Đến sáng nay, mực nước đã hạ, còn cách mép vỉa hè khoảng 1m.

Ven biển dọc đường Nguyễn Tất Thành, phường Hòa Khánh, nước biển đã dâng sát bờ, sóng liên tục đánh vào kè đá (Ảnh: Hoài Sơn).

Trong khi đó tại vỉa hè đường Như Nguyệt sát cầu Thuận Phước, phường Hải Châu, từng đợt sóng biển cao vẫn liên tục thúc vào bờ kè. Nước tràn xuống đường Như Nguyệt gây ngập đoạn dài khoảng 100m.

Ven biển dọc đường Nguyễn Tất Thành, phường Hòa Khánh, nước biển đã dâng sát bờ, sóng liên tục đánh vào kè đá. Khu vực ven biển đã vắng bóng tàu thuyền, thưa thớt người dân, du khách tản bộ.

Tại các khu dân cư đường Mẹ Suốt, phường Hòa Khánh, lực lượng chức năng đang khẩn trương hỗ trợ các hộ dân kê cao tài sản để sẵn sàng di tản trong tình huống mưa to gây ngập lụt.

Cùng con trai đang kê cao đồ đạc, ông Nguyễn Thiện Sinh (trú tại kiệt 161, đường Mẹ Suốt) cho hay đây là rốn lũ của phường nhiều năm nay, năm 2022 nhà ông từng ngập đến 1,8m. Dự báo mưa từ ngày 23/10 có thể lên đến 900mm nên ông chủ động kê cao đồ đạc cao hơn mực nước năm 2022 ít nhất 1m để phòng bất trắc.

Đại tá Phan Đại Nghĩa, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 5, kiểm tra công tác ứng phó mưa lớn tại đường Mẹ Suốt (Ảnh: Hoài Sơn).

Cách gia đình ông Sinh vài nhà, ông Nguyễn Hoàng Trí cho biết nhà ông có 5 người trong đó có cả trẻ nhỏ 6 tháng tuổi nên sáng nay ông vội gom đồ đạc để đưa người thân đi tránh lũ.

“Năm 2022 nhà tôi bị ngập rất sâu nên sau khi thông tin từ chính quyền tôi liền gom đồ đạc đưa con cái đi trước. Còn tủ lạnh và vật dụng trong gia đình thì quay về nhờ lực lượng dân quân kê giúp”, ông Trí chia sẻ.

Kiểm tra tại đường Mẹ Suốt, Đại tá Phan Đại Nghĩa, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 5, đã đôn đốc các cán bộ, chiến sĩ khẩn trương hỗ trợ người dân kê cao tài sản, lên danh sách các hộ dân có người già, trẻ nhỏ để sẵn sàng di tản.

Kiểm tra địa điểm tiếp nhận người dân tránh trú, Đại tá Phan Đại Nghĩa yêu cầu chính quyền địa phương chuẩn bị kỹ mọi phương án, trang thiết bị, lương thực, nhu yếu phẩm để người dân có thể lưu trú dài ngày nếu tình huống ngập kéo dài.

Đại tá Phan Đại Nghĩa, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 5, kiểm tra nơi tiếp nhận người dân tránh trú bão, mưa lớn (Ảnh: Hoài Sơn).

Thành lập 3 sở chỉ huy ứng phó bão Fengshen

Sáng 22/10, trước giờ bão đổ bộ, tình trạng sạt lở nghiêm trọng tại 200m bờ biển thuộc khối Tân Thành, phường Hội An Tây đang được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Quảng Nam phối hợp cùng UBND phường Hội An Tây khẩn trương “vá” tạm.

Hàng trăm khối bê tông đúc sẵn, mỗi khối nặng 5 tấn đã được vận chuyển, đặt trên lớp vải địa kỹ thuật để làm tường chắn, ngăn chặn sóng biển, triều cường.

Ông Bùi Văn Dũng, Chủ tịch UBND phường Hội An Tây, cho biết tình hình sạt lở bờ biển ngày càng nặng hơn, vượt ngoài khả năng của địa phương. Trước mắt, chính quyền đã căng dây, cắm biển cảnh báo và cử lực lượng túc trực tại các khu vực nguy hiểm.

Về lâu dài, địa phương đã đề nghị UBND thành phố Đà Nẵng và các ngành chức năng sớm đầu tư xây dựng các tuyến đê kè ngầm giảm sóng từ xa để bảo vệ bờ biển, tài sản, tính mạng và sinh kế cho người dân.

Hơn 200m bờ biển Hội An bị sạt lở nặng đang được khẩn trương gia cố (Ảnh: Ngô Linh).

Trước đó, ngày 20/10, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Nam Hưng đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Quảng Nam tập trung hoàn thành Dự án chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An trước ngày 30/8/2026.

Sở, ban, ngành, địa phương liên quan được yêu cầu khẩn trương làm việc với các chủ nhà hàng, cơ sở lưu trú để triển khai giải pháp cấp bách phòng chống sạt lở.

Cũng trong sáng 22/10, tại cuộc họp thường trực Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố, ông Trần Nam Hưng đã chỉ đạo thành lập 3 sở chỉ huy tiền phương ứng phó với mưa bão, đặt tại Trung tâm hành chính thành phố, khu vực Đại Lộc và khu vực Tam Kỳ (cũ).

Các sở chỉ huy này có nhiệm vụ tổ chức chỉ đạo, điều hành công tác phòng chống, ứng phó, tìm kiếm cứu nạn và cứu hộ do bão lũ gây ra trên toàn địa bàn.

Sáng 22/10, người dân Đà Nẵng đưa ô tô đến khu vực cao để tránh ngập lụt (Ảnh: Công Bính).

Sở Nông nghiệp và Môi trường được yêu cầu tiếp tục theo dõi, phối hợp với các đơn vị quản lý thủy lợi, thủy điện vận hành mực nước về mức an toàn. Các lực lượng công an, quân sự, biên phòng tăng cường nắm thông tin, sẵn sàng hỗ trợ sơ tán người dân và tài sản. Bộ Chỉ huy quân sự thành phố sẽ quản lý, điều hành chặt chẽ các đội cứu hộ.

Tất cả các cơ quan, đơn vị, xã, phường phải thực hiện nghiêm nhiệm vụ trực, giữ kết nối liên tục, nắm rõ tình hình dự báo và thực tế địa bàn để nhanh chóng triển khai các phương án kịp thời, chủ động di dời dân ở những khu vực có nguy cơ cao về sạt lở đất, ngập lụt cục bộ. Việc sơ tán người dân tại vùng trọng yếu phải hoàn thành trước 17h ngày 22/10.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ, trong vài giờ tới, tại các xã, phường khu vực đồng bằng, trung du và vùng núi phía nam thành phố, lượng mưa dự kiến đạt 250-500mm, có nơi trên 700mm.

Khu vực phía Tây Bắc thành phố, có mưa vừa đến mưa rất to, phổ biến 200-300mm, nơi cao hơn có thể trên 450mm.

Riêng các phường Hải Châu, Cẩm Lệ, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Hòa Khánh, Hải Vân và khu vực Hội An, Hòa Tiến, Điện Bàn, Đại Lộc có thể ghi nhận lượng mưa 250-450mm, có điểm vượt 700mm.

Người dân và chính quyền cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi, ngập úng tại khu vực trũng thấp và nội đô. Trong cơn dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Được biết, lúc 10h ngày 22/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp trực tiếp và trực tuyến với các tỉnh thành từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi để ứng phó bão Fengshen.