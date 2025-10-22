Huế nguy cơ lũ lụt lớn, người dân đưa ô tô đến đâu tránh ngập?

Sáng 22/10, thông tin từ Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh thành phố Huế, chức năng bản đồ gợi ý các tuyến đường đỗ xe trong mùa ngập lụt đã được tích hợp lên nền tảng Hue-S (ứng dụng dịch vụ công và đô thị thông minh) trên điện thoại.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần tải ứng dụng Hue-S, thường xuyên truy cập chức năng "Thời tiết thiên tai" để cập nhật thông tin kịp thời, chủ động ứng phó với tình hình mưa bão đang diễn biến phức tạp.

Công viên khu hành chính tập trung thành phố Huế là địa điểm cao ráo, an toàn cho người dân mang xe đến tránh lụt (Ảnh: Vi Thảo).

Theo Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh thành phố Huế, trong trường hợp xảy ra mưa lũ lớn, nước trên sông Hương đạt mức báo động 2 trở lên, trung tâm thương mại Aeon Mall (đường Võ Nguyên Giáp, phường An Cựu) sẽ hỗ trợ người dân thành phố Huế đưa xe đến tránh lũ hoàn toàn miễn phí.

Trung tâm thương mại này có bãi đỗ xe lớn nhất trong khu vực với sức chứa khoảng 1.200 ô tô, 8.000 xe máy và có cốt nền cao.

Bên cạnh đó, để đảm bảo an toàn, người dân có thể đưa xe đến các vị trí cao như công viên khu hành chính tập trung thành phố Huế, các bãi đỗ xe trong khu vực Đại nội Huế,...

Nhiều khu vực trũng thấp tại thành phố Huế đã ngập sâu do triều cường dâng và nước lũ từ thượng nguồn đổ về (Ảnh: Vi Thảo).

Trước diễn biến phức tạp của bão Fengshen, ngày 21/10, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố Huế đã có công văn gửi các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn, yêu cầu tiếp tục tăng cường phòng, tránh dông, lốc, sét và gió giật mạnh.

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố Huế đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố, các địa phương chỉ đạo nhà trường, cơ sở giáo dục, căn cứ vào tình hình thực tế cũng như diễn biến mưa lũ, để bố trí lịch học phù hợp, đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên, giáo viên.

Chủ các doanh nghiệp cần xây dựng kế hoạch sản xuất, bố trí thời gian làm việc phù hợp, bảo đảm an toàn cho người lao động trong quá trình đi làm và tan ca, phòng tránh thiệt hại do thiên tai gây ra.

Theo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố Huế, các xã, phường trên địa bàn đã lên phương án sơ tán 10.132 hộ dân với 32.697 nhân khẩu tại các khu vực ven biển, đầm phá, vùng trũng thấp và có nguy cơ sạt lở đất đến nơi an toàn.