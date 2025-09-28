Hàng trăm ô tô được đưa đến công viên, vỉa hè tránh bão Bualoi

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, đến thời điểm này, trên địa bàn Nghệ An chưa có mưa lớn nhưng gió thổi mạnh. Song song với việc chằng chống nhà cửa, kho bãi, người dân đặc biệt quan tâm đến việc bảo vệ ô tô.

Anh Đồng Văn Đạt, trú tại phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An, kinh doanh ô tô với hơn 100 chiếc, bao gồm xe con và xe khách.

Dãy ô tô xếp hàng nối dài trên vỉa hè đường 72m, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An (Ảnh: Hoàng Lam).

Từ sáng 28/9, anh Đạt đã huy động toàn bộ nhân sự của công ty để triển khai các biện pháp bảo vệ tài sản. Ngoài việc gia cố mái tôn, thuê container chặn trước cổng để tránh gió bão giật hư hỏng tài sản, anh Đạt đưa khoảng 100 chiếc xe đi “sơ tán”.

“Tôi đã làm việc với chính quyền địa phương để mượn tạm đoạn vỉa hè trên tuyến đường 72m để đậu ô tô. Toàn bộ xe được “sơ tán” lên cao, khu vực không có cây xanh hay các cây lớn nguy cơ gãy đổ”, anh Đạt cho hay.

Phương án này đã được anh Đạt thực hiện trong đợt bão số 5 hồi tháng 8. Theo người đàn ông này, mặc dù trong cơn bão số 5, khu vực Nghệ An mưa to, gió giật rất mạnh, cây gãy đổ la liệt nhưng gần 100 chiếc ô tô của anh an toàn.

Việc đậu xe trên vỉa hè cao, thoát nước, không có tán cây cao là lựa chọn của nhiều chủ xe (Ảnh: Hoàng Lam).

Chị Phạm Thu Hiền, trú tại phường Thành Vinh, Nghệ An, sinh sống tại chung cư hơn 300 hộ dân. Mặc dù đã thuê chỗ đậu ô tô theo tháng nhưng lo sợ khi bão đổ bộ, nước ngập, cây đổ nên chị Hiền đã đưa xe đến nhà người thân tại phường Vinh Phú để cất. Theo chị Hiền, dù hơi mất công nhưng yên tâm hơn.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, trước khi bão số 10 đổ bộ, nhiều người dân thành phố Huế đã đưa ô tô đến đỗ tại công viên khu trung tâm hành chính công thành phố (dọc đường Tố Hữu, phường An Cựu), để tránh ngập lụt.

Ông Hồ Ngọc Minh, trú tại làng Vân Dương, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế, cho biết, mỗi khi xảy ra mưa lớn, nước lũ sông Như Ý dâng cao, thường tràn vào làng gây ngập lụt.

Từ khi khu công viên nêu trên được xây dựng với mặt bằng cao hơn, nhiều hộ dân ở làng Vân Dương thường đem xe đến đây đậu đỗ.

"Nhiều khi nửa đêm đang ngủ nghe thông báo nước các sông, nhất là sông Hương dâng lên mức báo động 2 là chúng tôi dậy đem xe đi gửi. Có người đưa đi muộn không tìm được chỗ đậu, phải chạy mấy cây số tìm chỗ gửi nếu không muốn gửi ở bãi đỗ xe của các tòa nhà xung quanh, phí khá cao”, ông Minh chia sẻ.

Không chỉ công viên này mà những bãi trống, khu vực công cộng thông thoáng được nhiều người dân thành phố Huế lựa chọn để cất, đậu xe khi xảy ra mưa bão.

Nhiều hộ dân ở phường Phú Xuân cũng đưa xe lên bãi trông giữ xe của Trung tâm Bảo tồn Di tích Huế gần Kỳ Đài để gửi. Khu vực này cao ráo, mưa lũ ít bị ngập. Các tuyến đường ven tường thành dẫn vào cửa Ngăn, cửa Thượng Tứ, ô tô đỗ nối đuôi nhau.

Hàng loạt ô tô được người dân đưa đến đậu tại công viên khu hành chính công thành phố Huế (Ảnh: Vi Thảo).

Các tuyến đường sát tường thành như Nguyễn Khuyến, Võ Văn Kiệt, Đào Tấn…cũng dày đặc ô tô đỗ mỗi khi có mưa bão.

Theo tìm hiểu của phóng viên, trong đợt lũ lớn vào tháng 11/2023, nước sông Hương lên nhanh đã gây ngập hàng loạt khu dân cư tại thành phố Huế. Nhiều người dân ở vùng đô thị không kịp di chuyển ô tô lên khu vực cao ráo đã bị ngâm trong lũ, gây hư hỏng.

Tại thành phố Đà Nẵng, rút kinh nghiệm từ những đợt mưa bão năm 2024, người dân đã chủ động đưa ô tô lên chỗ cao để gửi. Ghi nhận tại khu vực Công viên 29/3, ô tô đậu kín cả một góc.

Tại đây, ngoài dùng bạt phủ và dây chằng buộc kỹ, chủ xe còn cẩn thận bọc xung quanh một lớp nhựa, sử dụng gạch để chèn chặt phía dưới.

Thời điểm này, thành phố Đà Nẵng đã có mưa lớn, nhiều người lo ngại tình trạng ngập lụt.

Ô tô đậu kín một góc Công viên 29/3 tại thành phố Đà Nẵng trước bão số 10 (Ảnh: Hoài Sơn).

Anh Nguyễn Văn Hà, trú tại phường Thanh Khê lo ngại trận ngập lịch sử năm 2024 tái diễn nên đã chủ động đưa ô tô tìm chỗ cao để đậu đỗ tạm. Anh Hà đậu xe trên vỉa hè nhưng chọn khu vực không có cây to, sợ gió bão gây gãy, đổ cây, làm hư hỏng phương tiện.

“Tôi có để lại số điện thoại trên kính, nếu có chuyện gì hy vọng có người sẽ gọi cho tôi ra ứng cứu kịp thời”, anh Hà nói.