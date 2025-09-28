Những khu vực gió mạnh và mưa lớn khi bão Bualoi đổ bộ

Chiều 29/8, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết trong 3 giờ qua, bão Bualoi (bão số 10) đang di chuyển chậm lại với tốc độ khoảng 20-25km/h (trước đó 30-35km/h). Thời gian tâm bão vào đất liền khoảng nửa đêm đến rạng sáng mai.

Bão vào bờ chậm hơn

Theo ông Lâm, bão di chuyển chậm lại nhưng ít khả năng thay đổi cấu trúc và hướng di chuyển.

Lúc 16h chiều nay, bão Bualoi mạnh cấp 12, giật cấp 15, cách phía Bắc Quảng Trị khoảng 120km về phía Đông. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20-25km/h.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (Ảnh: Bạch Huy Thanh).

Vị chuyên gia nhận định bão di chuyển chậm lại nên thời gian vào bờ chậm hơn, khoảng 1h sáng mai tâm bão sẽ chạm bờ.

"Do vùng ảnh hưởng mạnh nhất về gió và mưa ở cách tâm bão vài trăm km nên từ tối nay đến hết đêm, cụ thể là khoảng 20h tối nay đến 4-5h sáng mai được xác định thời gian cao điểm của gió mạnh và mưa lớn, đây cũng là giai đoạn nguy hiểm nhất", ông Lâm nói.

Do ảnh hưởng của bão Bualoi, tại trạm Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8; trạm Bắc Trạch (Quảng Trị) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; trạm Hoành Sơn (Hà Tĩnh) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9.

Tại trạm Văn Lý (Ninh Bình) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; trạm Hòn Ngư (Nghệ An) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; trạm Cồn Cỏ (Quảng Trị) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 10; trạm Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9...

Theo ông Lâm, thời gian cao điểm về mưa to và gió lớn là khoảng 20h tối nay kéo dài đến 4-5h sáng mai. Bão "quét" từ Nam ra Bắc, khu vực chịu ảnh hưởng lớn nhất là các tỉnh từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị là vùng chịu ảnh hưởng của bão Bualoi (Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai).

Vị chuyên gia nhận định đến trưa mai bão sẽ suy yếu nhưng vẫn còn mưa to, mưa ở các tỉnh Trung Bộ kéo dài đến hết chiều mai, còn mưa ở Bắc Bộ còn kéo dài đến ngày 30/9.

"Trọng tâm mưa rơi vào khu vực Thanh Hóa - Bắc Quảng Trị, lượng mưa phổ biến 200-400mm, có nơi trên 600mm, cảnh báo nguy cơ mưa cường suất lớn trên 200mm/3 giờ", ông Lâm thông tin.

Bên cạnh đó, ông Lâm cho biết sức gió cấp 12 rất nguy hiểm, kèm theo đó là nguy cơ về mưa lớn và sạt lở đất. Mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, có nơi đã mưa trên 200mm, có nơi ở Huế ở mức cao hơn, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất mức cao các khu vực Hà Tĩnh - Huế.

Cảnh báo lũ quét và sạt lở đất ở Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Huế

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết mực nước trên các sông chính thuộc hệ thống sông Hồng - Thái Bình đang có dao động nhỏ, các sông từ Thanh Hóa đến Huế đang lên, mực nước trên sông Đồng Nai dao động theo điều tiết của thủy điện thượng lưu.

Sóng biển đánh vào bờ đá tại khu vực đền Lạch Bạng (Ảnh: Quách Tuấn).

Cơ quan này nhận định từ nay đến ngày 1/10, trên các sông ở khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Huế xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông khoảng 5-9m, hạ lưu các sông khoảng 2-5m.

Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Thao (Lào Cai), sông Hoàng Long (Ninh Bình), sông Bưởi, sông Mã, thượng lưu sông Chu (Thanh Hóa), thượng lưu sông Cả (Nghệ An), sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh), sông Kiến Giang (Quảng Trị) và các sông nhỏ lên mức báo động 2-3 và trên báo động 3.

Đỉnh lũ tại hồ Hòa Bình (Phú Thọ), trên sông Lô (Tuyên Quang), thượng lưu sông Thái Bình (Thái Nguyên, Bắc Ninh), hạ lưu sông Chu, hạ lưu sông Cả, sông La (Hà Tĩnh), sông Gianh, sông Thạch Hãn (Quảng Trị), sông Hương, sông Bồ (thành phố Huế) lên mức báo động 1-2 và trên báo động 2.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, các khu đô thị thuộc khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến thành phố Huế; lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Huế.