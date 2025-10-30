Hai Phó Thủ tướng thăm hỏi người dân vùng lũ và sạt lở ở miền Trung

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính thăm hỏi, động viên người dân vùng lũ Quảng Trị

Chiều 30/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính chủ trì họp trực tuyến với các xã, phường ở tỉnh Quảng Trị về công tác ứng phó với mưa lũ.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Trị, từ ngày 26/10 đến nay, trên địa bàn có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-250mm, có nơi trên 300mm; nhiều xã bị ngập sâu, vùng miền núi xảy ra sạt lở, chia cắt cục bộ.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính làm việc với tỉnh Quảng Trị (Ảnh: Hưng Lâm).

Toàn tỉnh Quảng Trị có hơn 700 nhà dân bị ngập, 2.100 người bị ảnh hưởng, 137 hộ phải di dời khẩn cấp. Mưa lũ làm một người chết, một người mất tích, hơn 5.000 học sinh phải nghỉ học, nhiều tuyến đường bị chia cắt, sạt lở, thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 300 tỷ đồng.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cũng cho biết địa phương đã công bố tình trạng khẩn cấp tại 2 khu vực có nguy cơ sạt lở cao ở xã Tuyên Phú.

Về lâu dài, tỉnh này xác định cần có giải pháp căn cơ để cắt lũ, giảm ngập cho vùng trọng điểm các huyện Hải Lăng và Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị cũ) và huyện Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình cũ).

Phó Thủ tướng cùng đoàn công tác kiểm tra tình hình mưa lũ tại Quảng Trị (Ảnh: Việt Quốc).

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Quảng Trị trong công tác phòng, chống thiên tai. Nhờ sự chủ động, kỹ lưỡng, địa phương đã có phương án ứng phó kịp thời, phương châm “4 tại chỗ” được kích hoạt và vận hành hiệu quả.

Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Quảng Trị tiếp tục rà soát, cảnh báo, chủ động sơ tán dân ở vùng có nguy cơ cao sạt lở, tăng cường tuyên truyền kỹ năng ứng phó với mưa lũ, đặc biệt là sạt lở và ngập sâu.

Chính quyền cần triển khai các biện pháp để bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng cho nhân dân, hỗ trợ kịp thời lương thực, nước uống, thuốc men, không để ai thiếu đói, thiếu chăm sóc y tế.

Phó Thủ tướng tặng quà người dân vùng lũ (Ảnh: Việt Quốc).

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đã trực tiếp kiểm tra tình hình mưa lũ và tặng quà động viên các hộ dân bị ảnh hưởng tại các xã Ninh Châu, Diên Sanh, tỉnh Quảng Trị.

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, đến chiều 30/10, nước các sông trên địa bàn đang xuống chậm. Theo dự báo, từ tối nay đến hết ngày 1/10, tại Quảng Trị có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng kiểm tra việc khắc phục sạt lở ở Quảng Ngãi

Chiều 30/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã trực tiếp đến xã Thanh Bồng, tỉnh Quảng Ngãi để kiểm tra tình hình sạt lở và thăm hỏi, động viên người dân vùng đang bị cô lập.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cùng đoàn công tác thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu V và đại diện UBND tỉnh Quảng Ngãi đã đến kiểm tra điểm sạt lở tại tổ 5, thôn Trà Xanh, xã Thanh Bồng, tỉnh Quảng Ngãi, nơi đang bị sạt lở gây cô lập 3 thôn với gần 800 nhân khẩu.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng kiểm tra tình hình sạt lở tại xã Thanh Bồng, tỉnh Quảng Ngãi (Ảnh: Chí Anh).

Tại hiện trường, Phó Thủ tướng yêu cầu chính quyền địa phương khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện để khắc phục tình trạng giao thông, không để người dân bị chia cắt lâu.

Ông đánh giá cao tinh thần chủ động, nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và lực lượng thuộc xã Thanh Bồng trong công tác ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng cho nhân dân.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi và Quân khu V huy động máy móc, phương tiện hỗ trợ địa phương sớm thông tuyến giao thông, đảm bảo việc đi lại và khôi phục sản xuất cho người dân.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tặng quà, nhu yếu phẩm thiết yếu hỗ trợ người dân vùng sạt lở (Ảnh: Chí Anh).

"Địa phương cần rà soát các khu vực có nguy cơ cao về sạt lở, ngập lụt để xây dựng phương án di dời dân đến nơi an toàn. Đồng thời, ngành chức năng cần triển khai xây dựng các công trình phòng chống thiên tai kiên cố, bền vững nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân trước biến đổi khí hậu ngày càng cực đoan", Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh.

Trong buổi kiểm tra, Phó Thủ tướng đã trao nhiều phần quà, nhu yếu phẩm thiết yếu hỗ trợ người dân vùng sạt lở.

Thay mặt chính quyền địa phương, bà Hồ Thị Vân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thanh Bồng, bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm và động viên kịp thời của Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư lệnh Quân khu V và lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi.

“Đây là nguồn động viên to lớn, tiếp thêm tinh thần để xã Thanh Bồng và nhân dân vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất sau sạt lở”, bà Vân nói.