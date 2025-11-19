Hàng nghìn m3 đất đá đổ ập xuống, đường 2.000 tỷ đồng tê liệt nhiều ngày

Đường ven biển Xuân Hội - Thạch Khê - Vũng Áng (ĐT.547 - đường ven biển Hà Tĩnh) dài 120km đang bị tê liệt, không thể lưu thông xuyên suốt từ đầu đến cuối tuyến do tình trạng sạt lở nghiêm trọng.

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài từ ngày 28/10 tới ngày 4/11, tuyến đường ven biển Hà Tĩnh có nhiều vị trí xảy ra sạt lở. Đặc biệt, tại đoạn qua đập Con Lăn (thôn Kim Sơn, xã Kỳ Xuân), sạt lở khiến hàng nghìn m3 đất đá từ một quả đồi tràn xuống, chắn ngang mặt đường.

Hôm 4/11, ngành chức năng huy động lực lượng để khắc phục. Đến khoảng 16h40 cùng ngày, nhóm công nhân hoàn thành công việc và đang di chuyển máy móc rời khỏi hiện trường. Lúc này, đất đá lại tiếp tục sạt xuống làm một máy xúc và xe tải bị xô đổ.

Vụ việc khiến lái máy đào và tài xế xe tải bị thương nặng ở tay, chân, phải đến bệnh viện cấp cứu. Công tác khắc phục tạm dừng từ đó đến nay.

Sáng 19/11, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Phạm Duy Thắng, Trưởng phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông (Sở Xây dựng Hà Tĩnh), xác nhận nửa tháng nay, tuyến đường ven biển chưa thể thông tuyến do tình trạng sạt lở nghiêm trọng với khối lượng đất đá trượt xuống ước tính rất lớn.

Theo ông Thắng, để xử lý triệt để, không thể làm tạm, mà phải lập một dự án riêng, bao gồm cả xử lý sạt lở, các hạng mục kiên cố hóa rọ đá, xây tường chắn và thiết kế kỹ thuật đầy đủ. Cơ quan này đang xin ý kiến từ tỉnh để triển khai.

"Tình trạng sạt lở rất phức tạp nên mọi giải pháp đều phải được tính toán thận trọng, tránh rủi ro", ông Thắng nhấn mạnh.

Ngoài vị trí sạt lở nghiêm trọng nêu trên, ngành chức năng ghi nhận 4-5 điểm khác trên tuyến đường ven biển này.

Nhiều vị trí nứt nẻ kéo dài hàng chục đến cả trăm mét, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sụt trượt.

Nhiều khối đá nặng hàng tấn nằm chênh vênh trên đất sạt lở, nền yếu. Những khối đá này luôn chực chờ và có nguy cơ rơi xuống phía dưới bất cứ lúc nào, đặc biệt khi có mưa lớn.

Đại diện Sở Xây dựng Hà Tĩnh cho biết tuyến đường ven biển Hà Tĩnh không phải là trục độc đạo Bắc - Nam, bởi đã có đường Hồ Chí Minh, quốc lộ 1 và tuyến cao tốc. Vì vậy, chính quyền tại các xã có tuyến đường ven biển đi qua đã đề nghị tạm dừng lưu thông để đảm bảo an toàn.

Tuyến đường vòng qua các thôn xóm vẫn đáp ứng được nhu cầu đi lại, tài xế nắm rõ tình hình nên không xảy ra ách tắc, dù có bị ảnh hưởng nhất định.

Cơ quan chức năng cắm biển cảnh báo từ xa để cấm người, phương tiện qua lại và hướng dẫn tài xế đi vòng qua tuyến đường khác.

Theo đại diện Sở Xây dựng Hà Tĩnh, cơ quan này đặt ra kế hoạch phấn đấu xử lý trước Tết Nguyên đán sẽ thông tuyến đường ven biển trở lại nếu các thủ tục và thiết kế dự án được phê duyệt.

Tuyến đường ven biển Hà Tĩnh hoàn thành vào cuối năm 2022, đi qua 6 địa phương cấp huyện cũ của Hà Tĩnh, gồm: Nghi Xuân, Lộc Hà, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh.

Trong 120km của tuyến đường này, 33km trùng với một số đoạn tuyến đã được đầu tư của các dự án tại 3 địa phương. 87km còn lại được xây dựng mới qua 2 giai đoạn với tổng mức đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng, chủ yếu từ nguồn ngân sách Trung ương và một phần ngân sách Hà Tĩnh.