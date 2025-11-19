Sạt lở đồi trong mưa lớn, phong tỏa đường ở Gia Lai

Ngày 19/11, UBND xã Vĩnh Thạnh (Gia Lai) cho biết đã thông báo người dân không lưu thông trên tuyến DH33 ven hồ Định Bình đi xã Vĩnh Sơn, đoạn cách thủy điện Trà Xom khoảng 1km, do xuất hiện nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng.

Qua kiểm tra, tuyến đường DH33 xuất hiện khoảng 9 điểm sạt lở, trong đó khu vực K93-K16 bị ảnh hưởng nặng nhất với khối lượng đất đá hơn 3.600m3. UBND xã đã phong tỏa, thông báo người dân tạm dừng lưu thông qua tuyến đường này, chuyển sang đi tuyến ĐT637 để lên xã Vĩnh Sơn.

Điểm sạt lở trên đồi khiến đất đá tuôn xuống gây chia cắt đường lên xã Vĩnh Sơn (Ảnh: UBND xã Vĩnh Thạnh).

"Chúng tôi đã chỉ đạo lực lượng cắm bảng cấm đường không để người dân đi qua đoạn đường này", đại diện lãnh đạo xã Vĩnh Thạnh cho hay.

Ngoài ra, mưa lớn cũng gây ngập cục bộ tại cống thoát nước tuyến ĐT637 (thuộc thôn Định Tố). Chính quyền xã đã cử lực lượng thu dọn rác, thông cống, đồng thời kiến nghị Sở Xây dựng kiểm tra, xây dựng mới hệ thống để tránh ngập khi mưa lớn.

Lãnh đạo UBND xã Canh Vinh cho biết mưa lớn kéo dài khiến đèo Nha Sam (thuộc làng Canh Tiến) bị sạt lở nghiêm trọng, làm chia cắt tuyến giao thông liên xã từ thôn Hiệp Hưng đi làng Canh Tiến.

Lượng lớn bùn đất sạt xuống tuyến ĐH33 (xã Vĩnh Thạnh) khiến giao thông chia cắt (Ảnh: UBND xã Vĩnh Thạnh).

Trước tình hình trên, UBND xã Canh Vinh đã triển khai phát gạo cho toàn bộ 176 hộ dân làng Canh Tiến, mỗi hộ 10kg, đảm bảo bà con không thiếu lương thực trong những ngày sắp tới.

Nhằm đảm bảo nhu cầu di chuyển, trong một số tình huống cần thiết, bà con nhân dân có thể đi đò ngang qua Hồ Núi Một, xã An Nhơn Tây.