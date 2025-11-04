Hai người bị thương khi khắc phục sạt lở tuyến đường ven biển Hà Tĩnh

Tối 4/11, lãnh đạo UBND xã Kỳ Xuân, tỉnh Hà Tĩnh xác nhận trên địa bàn xảy ra vụ sạt lở đường khiến hai người bị thương.

Sáng cùng ngày, tuyến đường ven biển, đoạn qua đập Con Lăn (thôn Kim Sơn, xã Kỳ Xuân) bị sạt lở đất đá. Ngành chức năng huy động lực lượng để khắc phục.

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Văn Nguyễn).

Đến khoảng 16h40 cùng ngày, nhóm công nhân hoàn thành công việc và đang di chuyển máy móc rời khỏi hiện trường. Lúc này, đất đá lại tiếp tục sạt xuống làm một máy xúc và xe tải bị xô đổ.

Vụ việc khiến lái máy đào và tài xế xe tải bị thương nặng ở tay, chân. Cả hai được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Ngành chức năng Hà Tĩnh phong tỏa tuyến đường ven biển trong đêm sau vụ việc (Ảnh: Văn Nguyễn).

Hiện tuyến đường ven biển qua khu vực này đã bị phong tỏa, tạm dừng khắc phục cho đến khi thời tiết ổn định.

Những ngày qua, mưa lớn kéo dài khiến tuyến đường ven biển Hà Tĩnh xuất hiện nhiều điểm sạt lở. Hàng trăm mét khối đất đá tràn xuống lòng đường gây ách tắc giao thông.